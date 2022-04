Federico Bal se recupera tras su operación

La operación se hizo el viernes por la mañana y 24 horas después, indicaron fuentes cercanas a Bal, está descansando acompañado por su madre, la querida actriz Carmen Barbieri, y el grupo de compañeros del programa Resto del Mundo con los que estaba trabajando cuando se produjo el grave accidente que provocó su internación.

El actor contó que en el marco de su trabajo en Brasil y luego de recorrer Buzios, fueron a la isla Paraty para hacer paramotor, que “es como un parapente pero con motor de avión”. “Cuando el tipo -instructor que lo acompañaba- salió, vino un golpe de viento en contra y al salir no llegó a tomar altura y agarró un bache... empezamos a rodar en el piso y se me cayó el motor en el brazo”.

Fede Bal foto con bata hospital.jpg

La ayuda del embajador Daniel Scioli

Tras el accidente, Bal agradeció la ayuda del embajador argentino en Brasil: "Quiero agradecerle a Daniel Scioli, que está viviendo en Brasilia y me ayudó. Me mandó una ambulancia a Paraty. Consiguió que me puedan traer a Río de Janeiro y consiguió un lugar en la Clínica de las Américas, que me están tratando increíble”.

Precisamente, gracias a la acción inmediata de Scioli, Federico Bal recibió una atención médica rápida y de excelencia, gracias a lo cual ya fue operado y se está recuperando.

En los próximos días, cuando reciba el alta, se estima que el conductor de Resto del Mundo regresará a la Argentina donde continuará con controles y tratamiento kinesiológico para acelerar su recuperación total.