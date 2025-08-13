Toto vuelve a la Argentina

Los creadores de clásicos como “África”, “I'll Be Over You”, “Rosanna” y “Hold The Line”, entre otros éxitos, regresan a nuestro país después de su presentación en noviembre del año pasado.

Toto celebró un nuevo logro en el último año, ya que la canción “Africa” obtuvo el certificado de diamante por la RIAA -Recording Industry Association of America, la entidad responsable de la certificación de ventas discográficas en Estados Unidos- al vender más de 10 millones de copias. Actualmente, las ventas acumuladas superan los 10,5 millones.

Por otra parte, “Hold The Line” -otro de sus éxitos- fue certificada triple platino por ventas de tres millones de copias, mientras que “Rosanna” alcanzó el doble platino con dos millones de copias vendidas. “Africa” ya superó los dos mil millones de reproducciones en Spotify y “Hold The Line” acaba de alcanzar el hito de mil millones de reproducciones en la misma plataforma.

Las ventas acumuladas de álbumes de la banda californiana "Toto" superan ahora los 50 millones de copias, y su repertorio se reproduce más de tres millones de veces al día sólo en Spotify, por una audiencia que -cada vez- se vuelve más joven. De hecho, más del 50% de sus oyentes en streaming tienen 34 años o menos. El total de reproducciones ya supera los 4 mil millones en Spotify y los 6 mil millones en todas las plataformas.-

Tanto en forma individual -como músicos sesionistas- o colectivamente, los miembros de la banda han dejado su huella en incontables álbumes ganadores de premios Grammy en todos los géneros. "Toto" es una de las pocas bandas de los años 70 que ha sabido resistir el paso del tiempo y las modas, manteniéndose vigente hasta hoy. Junto a Steve Lukather (guitarra/voz) y Joseph Williams (voz), se suman Greg Phillinganes (teclados/voz), Shannon Forrest (batería), John Pierce (bajo), Warren Ham (vientos/percusiones/voz) y Dennis Atlas (teclados/voz).

El invitado en esta noche tan especial será el cantautor norteamericano Christopher Cross y amigo personal de los miembros de la banda "Toto" y colaboradores en reiteradas oportunidades en los último cuarenta años. A Cross lo acompañan Francis Arnaud (batería), Kevin Reveyrand (bajo), Jerry Leonide (piano), Andy Suzuki (vientos y teclados), y las vocalistas Lisbet Guldbeck, Chrissi Poland y Nicky Richards.

Christopher Cross irrumpió en la escena musical con su álbum debut homónimo en 1980, ganando cinco premios Grammy, incluyendo – por primera vez en la historia– los cuatro más prestigiosos: Grabación del Año (por el sencillo “Sailing”), Álbum del Año, Canción del Año (“Sailing”) y Mejor Artista Nuevo.

En una carrera que abarca más de cuatro décadas, Cross ha vendido más de 12 millones de álbumes. y su música le ha valido cinco premios Grammy, un Oscar, un Globo de Oro, una nominación al Emmy y cinco sencillos en el Top 10.