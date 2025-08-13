Norberto Marcos durísimo contra Fátima Flórez, su ex

Marcos negó haber sido él quien sugirió que la imitadora y el presidente Javier Milei se “usaron mutuamente” durante su relación de nueve meses. “Lo dije con la mejor de las ondas. Jamás pensaría mal de Fátima, todo lo contrario. Es sabido el cariño que siento por ella y lo he sentido toda mi vida, que es amor, más que cariño”.

MARCOS

“Sería el último en tratar de herirla o lastimarla de algún modo. Me preocupa mucho es esa especie de amenaza -en referencia a lo señaló oportunamente Fátima Flórez- "Si hablara". Si hay algo que quiera decir, que lo diga porque sino queda todo en una nebulosa y estamos todos en un manto de sospecha. Si nos dejamos llevar por esas cosas, va a terminar todo mal. Nos tendríamos que juntar a hablar y ponernos de acuerdo” sugirió el productor.

Con respecto a las cuestiones económicas que quedaron pendientes después de la separación, Norberto Marcos explicó que “Todavía estamos en instancias judiciales, es un proceso que no busqué y aquí estamos. No hacía falta poner abogados”.

“Duele tener que respondernos a través de las cámaras y los letrados, cuando fuimos dos personas que convivimos por muchos años. Cuando la invito a tomar un café, no tenemos oportunidad de dialogar. Me hubiera gustado que Marcelo Polino, que es amigo de los dos, intercediera” se explayó el productor.

image

Ante más detalles sobre la relación que mantenían el productor y la artista, Marcosrespondió contundente “No voy a hablar de nuestra intimidad. No digo que no, ni que sí porque no tengo porque revelar sobre nuestra privacidad”.