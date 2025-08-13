La inesperada confesión de Mariano Martínez: "Tengo Dislexia, la pase muy mal"

"A mí, a veces, la Dislexia me jugaba en contra...", confió Mariano, invitado a Otro Día perdido, lo que sorprendió al conductor del programa en las noches de El 13, Mario Pergolini, quien quiso conocer más sobre la problemática que arrastra el actor desde jovencito, y que no se conocía hasta ahora.

“Sí, de hecho... tengo dos de mis hijos también y es un tema bastante duro... Está bueno que se hable de la Dislexia", contó Martínez, con notoria seriedad. “Yo no me di cuenta en sí, de chico la pasé muy mal. La dislexia es muy amplia y genera en los chicos, sobre todo, una frustración muy grande”, destacó el actor.

"En realidad, nos dimos cuenta en un momento que mi hijo tenía indicios... Y le hicimos el test y, bueno, le dio que sí. Arrancamos todo un tratamiento que hay que hacer dos años...”, compartió el galán, sobre cómo detectaron que Milo, su segundo hijo, hoy de 12 años, padecía el trastorno en el aprendizaje.

MARIANO INVOLUCRADO DE LLENO CON LA DISLEXIA

“La fundación le hace esos tests a los chicos que son muy caros, porque lo tiene que hacer una psicopedagoga en dos o tres encuentros para detectar y a ver si tiene o no Dislexia”, explicó Mariano, sobre el importante rol que tuvieron en su actualidad y la de su familia la Fundación Difam y sus especialistas.

“Si tenés la duda con tu hijo, el tema de la lectura, que lee en un punto que ya debería leer más de corrido, lee más lento, hay que consultar. Me parece muy importante para los chicos de todo el país. Hay una ley desde 2016, que los colegios se tienen que aggiornar en la forma que hay que enseñarle, porque los disléxicos aprendemos de otra manera”, detalló Martínez, sobre uno de los recursos legales que existen para abordar tanto el diagnóstico del trastorno como así, también, su tratamiento.