El explosivo romance de Sandra Borghi con un mega empresario de medios

“Ella fue la cena de este empresario donde había muchos periodistas y llamó la atención por la familiaridad que tenía con el niño de él”, contó Angel De Brito, al frente de LAM, sobre como comenzaron las "sospechas" de que había un vínculo especial entre Sandra y Marcelo dueño, de entre otros medios, la radio CNN.

"Antes, salía con Viviana Saccone pero se tiroteaba con una vedette que vivía afuera”, agregó Pepe Ochoa, panelista del programa de las nocges de Américam quien supo trabajar durante muchos años para González. “Él es socio de Abel Pintos, y accionista de CNN Radio, y salió con Mora Godoy y, 2dicen, que con Viviana Canosa también”, enumeraron, sobre el amplio recorrido amoroso de él.

"El 9 de mayo hizo una cena en su casa de avenida Callao. Ahí fueron varios conductores de CNN como cuando yo trabajaba ahí”, contó De Brito, en voz alta, al aire. “En esta cena, en su casa, todos se sorprendieron porque apareció Sandra, que no trabaja en CNN, y que tenía vínculo con el hijo de Marcelo”.

BORGHI DEJÓ ATRÁS SU PASADO AMOROSO

Un mes atrás, exactamente el 17 de julio, Sandra confirmó públicamente su separación de Fernando Casanello, abogado, con quien mantuvo una relación de 14 años y tiene una hija en común, Juana, de siete años. Tras hacerse pública la noticia, la periodista se refirió al final de su etapa amorosa, de casi una década y media.

Marcelo González

“Estoy triste, lo estamos todos. Es una situación que yo pensaba que no iba a ocurrir, pero las cosas de la vida… Hay situaciones que uno no puede manejar”, compartió Borghi. para, además, contar que la decisión de la separación después de tanto tiempo juntos, la tomaron en conjunto con Casanello.