Fernando Carrillo amenazó a Catherine Fulop de manera repudiable

Durante su paso por el ciclo, el actor lanzó amenazas vinculadas a la difusión de material íntimo de su exesposa, Catherine Fulop, una conducta que encuadra legalmente como sextorsión, en el marco del enfrentamiento que ambos mantienen por sus posturas políticas respecto de la realidad venezolana.

El retorno mediático de Carrillo estuvo atravesado por su defensa explícita del gobierno de Nicolás Maduro, aunque rápidamente la atención se desplazó hacia sus declaraciones de tinte personal. Invitado a La mañana con Moria (eltrece), el actor recordado por sus roles en telenovelas y por sus vínculos con figuras públicas habló tanto de su relación pasada con la dirigente venezolana Delcy Rodríguez como de su matrimonio con Fulop.

La tensión con la actriz se profundizó tras un cruce televisivo. Consultada por la figura de Carrillo, Catherine eligió no escalar el conflicto y tomó distancia con una respuesta tajante: “No le doy a ese personaje un ápice de mi bella vida. Amo a Moria, pero me estoy cuidando. A cada cochino le llega su 3 de enero”.

“A la señora Sabatini le deseo lo mejor, no tengo nada que hablar de ella. Me queda el recuerdo que junto a mí hizo su telenovela más exitosa en la vida, Abigaíl, y después nunca más hizo una telenovela tan exitosa”, lanzó primero el actor que fue parte de la segunda temporada de El hotel de los famosos en 2022.

catherine-fulop-y-ova-sabatinijpg El vínculo entre Gabriela Sabatini, su hermano Ova y Catherine Fulop atraviesa su momento más distante.

Sin embargo, Carrillo respondió con una amenaza directa en cámara: “Puedo sacar unos videítos que tengo por allí para que deje de hablar de mí, bien o mal. Aunque los videos que yo tengo para publicar se ve increíble, se ve bellísima”. El actor insistió en que “jamás los he publicado”, pero advirtió que si Fulop volvía a mencionarlo, los haría públicos. Este acto fue ampliamente condenado en redes sociales y por especialistas en derechos digitales, quienes recordaron que la difusión o amenaza de difusión de material íntimo sin consentimiento constituye sextorsión.

La sextorsión es un delito que implica la extorsión a una persona mediante la amenaza de divulgar imágenes, videos o información de contenido sexual obtenida en un contexto privado.

En otra parte, el actor recalcó: “Ella no existe en mi vida. Yo le dije bruta porque es muy linda pero no es la mejor declarando. Conmigo que no se meta”.

El actor también extendió sus ataques a El Puma Rodríguez, a quien acusó de “traidor a la patria” y relató supuestos favores y pedidos personales relacionados con funcionarios venezolanos. En tono similar, Carrillo amenazó: “Le doy 72 horas para que pida una disculpa a Venezuela, al presidente Maduro y a mi persona, porque sino voy a sacar los videos de él llorando en la Viñeta. Ya publiqué los audios pidiendo la reunión”.