MasterChef Celebrity: Noche Escocesa, con juegos de fuerza y beneficios explosivos

En el comienzo de la noche temática, Donato de Santis contó que el kilt se usa en diferentes momentos especiales, como en los Juegos de las Tierras Altas, mientras que Germán Martitegui reveló que hay un juego tradicional de fuerza que se llama “tira y afloja” y mientras explicaba cómo era el juego, sus compañeros Damián Betular y Donato lo ejemplificaban.

Los concursantes se dividieron en equipos y se anunció que el ganador tendría una súper ventaja para la noche de cocina. Los ganadores resultaron de "Cachete" Sierra, la Joaqui, el Turco Husaín y Andy Chango.

Los participantes debieron cocinar tres huevos escoceses, una ensalada y una salsa a base de whisky, en 50 minutos, y el premio estimulaba a la competencia “Los ganadores van a tener a disposición 3 minutos donde van a exigir ayuda de su contrincante en cualquier tarea que decida. Durante estos tres minutos, el equipo perdedor no va a cocinar, solamente va a recibir órdenes del equipo ganador”.

Antes de ingresar al mercado, Wanda Nara anunció que los participantes deberían tirar una ruleta en la que se otorgarían regalos a Maxi López le tocó “equipaje extra” que podía volver a entrar al mercado; el Turco sacó “upgrade de cabina” y tuvo 3 minutos de ayuda del jurado; a Susana Roccasalvo le salió “all inclusive” y no necesitó ir al mercado ya que recibió una canasta con todo lo que necesitaba; la Joaqui tuvo “embarque prioritario” y comenzó a cocinar 5 minutos antes; Emilia Attias y la Sofía Gonet sacaron “comodín” y tuvieron el mercado abierto durante toda la prueba; a Cachete le toco “asistencia al viajero” y un jurado le dio consejos para emplatar; y a Andy le tocó “vuelo demorado” por lo que tuvo 30 segundos menos de mercado.

Aproximadamente a la mitad del tiempo de cocina, la conductora de MasterChef Celebrity anunció que había llegado el momento del beneficio de los ganadores del juego escocés, y por eso lo que los perdedores debieron ayudar a los ganadores. Esto provocó mucha tensión entre los participantes, sobre todo entre Emilia y Cachete, ya que la actriz no dejaba su cocina si su colega no le decía qué quería que hiciera.