Flavio Azzaro se casó en el Rosedal

Emocionado hasta las lágrimas por el paso que acaban de dar, Azzaro le expresó su profundo amor a la traductora de francés, a quien conoció siendo vecinos y por su pasión por Racing. Ella lució vestido blanco con minifalda. El, camisa oscura con pantalón al tono y saco claro.

En la ceremonia se pudo ver a un Azzaro completamente emocionado, secando sus lágrimas con un pañuelo, mientras el juez les habla, y sumamente conmovido, abrazado a su flamante esposa Sol, tras dar el "sí".

Entre los familiares cercanos a la pareja estuvieron presentes la madre y la tía de Flavio Azzaro. Además de los testigos de la unión civil y amigos de los recién casados. La ceremonia fue íntima y rápida, ya que al igual que ellos había otras tantas parejas esperando para casarse en ese emblemático punto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al salir de la ceremonia, el periodista deportivo diálogo con la prensa y recordó un romántico momento junto a su esposa: "le propuse casamiento a los 4 meses", aseveró y detalló que este "lunes 14 de febrero nos casamos por civil y haremos después algo tranquilo. El 5 de marzo vamos con todo con la fiesta".

Horas antes de pasar por el altar, Azzaro había explicado que "más por ella que por mí festejo el Día de los Enamorados y este va a ser, obviamente, el más importante de mi vida. Ese día me caso, cuando le propuse casamiento le dije ‘no me dejes, no se te va a ocurrir dejame’ y bueno, acá estamos".