Julieta Poggio dijo que "hay que romper las iglesias" para para terminar con el hambre

La ex finalista de Gran Hermano hizo manifestó su ignorancia y falta de respeto durante una entrevista, en la que atacó a la Iglesia Católica y al Vaticano.

Julieta Poggio participó de una charla íntima con Mariano Iúdica para su ciclo de entrevistas en Infobae, titulada “Mi Cielo”, donde compartió su opinión sobre algunas cuestiones sociales y manifestó su ignorancia y falta de respeto a la Iglesia Católica.

El conductor, imitando la entrada al cielo, le preguntó a la ex participante de Gran Hermano qué preguntas se hizo durante su vida que le gustaría saber las respuestas. Fue allí cuando ella explicó que le gustaría entender por qué hay tanta división entre las personas pobres y las personas más acaudaladas.

"Romper las Iglesias"

“A mí me llama mucho la atención la pobreza y la desigualdad, cómo el Vaticano está lleno de oro y de dinero y la gente va a rezar ahí por los pobres y hay tanta gente pobre y no se puede repartir todo ese dinero, romper las iglesias y que se termine el hambre mundial, eso me llama mucho la atención”, se cuestionó.

“¿Cómo hay tanta gente tan rica y tanta gente tan pobre?”, quiso saber la influencer. Y siguió: “Es algo que no tiene mucha explicación. Debería de haber alguna forma de poder equiparar todo eso”, opinó.

"¿Qué dice esta mononeuronal?"

El nombre de la ex Gran Hermano rápidamente se posicionó como una de las tendencias en redes sociales y muchos seguidores la llenaron de elogios, mientras que otros tantos la criticaron duramente.

En medio de la polémica, se sumó el periodista Eduardo Feinmann. "Que dice esta mononeuronal…", fue su respuesta lanzada en forma categórica.

“Juli Poggio hizo más por este país que el presidente: hizo canciones infantiles para nutrir a la niñez, presentó iniciativas para bajar la brecha de desigualdad y además Salió con un gay para deconstruir la forma de vincularnos”, “Nunca me harán odiarte”, “Nueva necesidad desbloqueada: quiero ir a romper una iglesia con Juli Poggio”, fueron algunos de los comentarios en las redes.

