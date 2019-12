Flavio Mendoza, durísimo: "Lo de Gasalla es de una maldad increíble"

Y Flavio eso no lo perdonó. Ayer habló con Pamela David en su ciclo de América y contó que esas declaraciones de Gasalla son en represalia a que él tomó la decisión de bajarlo de la temporada. Pero el coreógrafo no solo aclaró eso, sino que arremetió con todo contra Antonio. "Como artista es genial, pero como persona deja mucho que desear. Lo de Gasalla es de una maldad increíble. El estuvo en casa y me decía que yo era un padre ejemplar. Que no era igual que Marley, que Luciana. Siempre criticó a todos, a mí siempre me rescataba como un buen padre. Ahora todo lo que dice es para lastimarme porque yo lo bajé del espectáculo. Pero no me voy a callar más, porque me cansé de las vacas sagradas del espectáculo", tiró.

Flavio también contó que Gasalla se la pasaba criticando a Luciana Salazar y todos los que habían decidido ser padres por el mismo método que eligió el coreógrafo pero que a él siempre lo cuidó y jamás contó las charlas que tenían en la intimidad. "Hasta criticó a Susana Giménez cuando fui al programa y ahora me entero que va a estar en el último día de ella al aire, es patético eso", contó.

Flavio también se refirió a los mensajes de cariño y aliento que recibe a diario en las redes sociales y le dejó un mensaje muy duro a Gasalla de cara a lo que será la próxima temporada de verano donde el capocómico irá junto a Marcelo Polino a Mar del Plata. "La sociedad no es tonta, ve todo. Acordate como le va a ir en el verano. No le deseo el mal, pero la gente paga una entrada si tiene empatía con vos, así que ya veremos", tiró. El coreógrafo contó que no quería salir a contestarle, pero las palabras de Gasalla para con su hijo, fueron demasiado. Y por eso ayer, después de su duro descargo con Pamela, Flavio subió a su cuenta de Instagram una foto de Dionisio con una sentida dedicatoria. "Sos todo lo que está bien hijo mío crece con fantasía, sueños, risas y Amor que este mundo es hermoso y con hermosas personas, solo unos pocos hacen daño pero perdónalos no saben lo que hacen, tal vez nunca sintieron o tuvieron amor, nunca dañes a alguien y si lo hace x error. Tenes que aprender a corregirlo, crece feliz que acá Papá va a estar siempre protegiéndote te amo", escribió. Una respuesta directa a los dichos de Gasalla.