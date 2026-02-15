Luis María Montanari "La Masa", un gigante con más corazón que músculo.

Para algunos pocos es Luisma, pero para la gran mayoría es "La Masa", el gran campeón de "100 % Lucha". Más de 2 metros de altura y 120 kilos de pura bondad, un gigante con corazón de chico.

De adolescente practicó intensamente natación, algo que luego complementó con un poco de "fierros" en el gimnasio. Pero a los 25 años dejó la pileta y se volcó de lleno al fisicoculturismo, llegando a participar en torneos nacionales e internacionales.

Actualmente es dueño de "La Masa Gym" -Maipú 3937, Ciudadela Norte, Pcia. de Bs.As.- donde entrena a diferentes deportistas, y también da clases de lucha libre y actuación en el CEDEM 2 -J. B. Alberdi 5040, Caseros, Pcia. de Bs.As.- el Centro Deportivo Municipal perteneciente a la Municipalidad de 3 de Febrero.

Además, tiene su propia troupe "La Masa y sus luchadores" con la que brinda shows por todo el país y esta preparando el reestreno de su musical infantil "La Masa, una historia de amor", en la que el actor y luchador, también canta.

Lou y Arnold

El personaje que protagonizó el fisicoculturista Lou Ferrigno -junto al actor Bill Bixby- en la serie "El Increíble Hulk" (1977–82) y la irrupción de Arnold Schwarzenegger con al película "Conan, el bárbaro" (1982) marcaron el destino de Luis María Montanari, un nadador y profesor de artes plásticas, que se transformó en La Masa.

La magia continúa

"La Masa" explica como es hoy en día, la reacción de "esos chicos" que lo vieron en el programa "100% Lucha", que hoy son adultos y padres de familia. Su trabajo como portero en boliches nocturnos, el estilo dialoguista y un par de ejemplos sobre su manera de resolver conflictos.

- La Masa en Quien quiere 2019 La Masa durnate su participación en el programa "¿Quien quiere ser millonario?" en Telefe, año 2019.

Recuerdo de infancia

El recuerdo de su paso por el colegio, su infancia en Ciudadela -Provincia de Buenos Aires-, su primera novia y su sueño de veterinario de grandes especies. El cuidado del cuerpo y el problema con las lesiones. Su amor por el dibujo.

La Masa presentacion en 100Lucha

El actor

La llegada de Luis María Montanari al mundo de la actuación, sus dos grandes referentes en el rubro, su formación profesional y su único familiar vinculado al espectáculo. La publicidad -premiada internacionalmente- que lo puso en la vidriera de todos.

04 - LM - El actor

Colgar la máscara

El día que "La Masa" estuvo a punto de "colgar la máscara" y abandonar el mundo de la lucha para siempre y volver a ser -sólo- Luis María Montanari. El consejo de sus padres, sus dos grandes referentes en la vida.

05 - LM - Colgar la mascara

- La Masa en Rebelde Way 2002-3 Luis María Montanari, actor - participación en la serie juvenil "Rebelde Way", años 2002/3

La Masa, papá

El rol de Luis María Montanari como padre, lejos de "La Masa", sus temores, su amor incondicional y sus sueños . La primera sensación con su hijo recién nacido y el tranquilizador consejo de la enfermera.

06 - LM - La Masa, papa

- La Masa en la pelicula %22Ronda Nocturna%22 2005 Luis María Montanari, actor - participación en la película "Ronda Nocturna", año 2005

El guardaespaldas

Entre las múltiples tareas que desarrolló a lo largo de su vida, Luis Maria Molinari "La Masa" trabajó como guardaespaldas. Una especie Kevin Costner argento -pero sin Witney Houston- que cuidó a grandes artistas nacionales y a figuras internacionales. Historias insólitas de una profesión de alto riesgo.

07 - LM - El guardaespaldas

- La Masa en Palermo Hollywood 2005 Luis María Montanari, actor - participación en la película "Palermo Hollywood", año 2005.

El origen del nombre

El luchador Luis María Montanari cuenta cómo fue el origen de "La Masa", nombre que surgió para el programa "100% Lucha" -Telefe, de 2006 al 2010- que lo popularizó y lo convirtió en un referente para los mas chicos. Sus deseos para el futuro.

08 - LM - El origen del nombre

- La Masa en serie online %22big strong guy %22 2018

Tener un encuentro con "La Masa" es algo realmente inolvidable, no sólo por su aspecto físico -más de dos metros y 120 kilos- sino porque dentro de ese cuerpo intimidante, habita un ser sensible, que se desvive por los niños.

Su conexión con los más pequeños resulta difícil de explicar, pero sólo basta verlo en acción para entenderlo todo. Una mole que se vuelve frágil ante la sonrisa de un chico.

Luis María Montanari "La Masa", un gigante con más corazón que músculo.

