Flor Peña le hizo en vivo una jugada propuesta a Lali Espósito

"Lali aceptó que también le gustan las chicas, me encanta. Igual me lo imaginaba. Lo que le quiero decir es que la quiero y que me tenga en cuenta. Yo soy libre, amorosa, no le voy a hacer planteos ni problemas. Soy limpita, así que venga a chapar en vivo", dijo Peña en su monólogo.

En la apertura también se refirió a la cancelación de Justin Bieber del show que debía dar en el estadio Único de La Plata y de la muerte de la reina Isabel II.

Esta declaración se dio luego del furor que causa Lali Espósito en cada show que brinda del Disciplina Tour, cuando transmite toda su sensualidad y besa en vivo a invitados e integrantes de su banda.

El "Chape Tour", así como se conoce a ese momento dentro del recital, se hizo furor en las redes por parte de los fanáticos y uno de los que tuvo mayor repercusión fue el que Lali protagonizó en Uruguay con la actriz Eugenia "China" Suárez, con quien compartió elenco en la serie Casi Ángeles.

¿Aceptará Lali la invitación de Flor Peña? Se sabrá en los próximos programas de la exprotagonista de Casados con Hijos.