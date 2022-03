Flor Vigna fue entrevistada por su ex Nico Occhiato

Vigna sumó un nuevo tema a su carrera como cantante llamado "una en un millón" y las conclusiones de que la letra va dirigida hacia su ex no tardaron en llegar.

Nico Occhiato conduce un programa de radio que se identifica por tocar con mucho humor varios temas y entre ellos apareció su ex. No es la primera vez que sus compañeras Nati Jota y Flor Jazmín insisten con que Flor le dedica las letras de sus temas y esta vez el conductor dejó a todos sorprendidos al llamarla en vivo para preguntarle directamente a ella si eso es cierto o no.

“Llamo para que desmitifiquemos que el tema está inspirado en mí”, le pidió Nico sin vueltas a su ex pareja. “¿Y vos qué pensás?”, le preguntó ella rápidamente. “Yo pienso que no, porque nunca te pedí la ubicación, no tengo una Ferrari y, mucho menos, siete dígitos en el banco”, le dijo Occhiato haciendo referencia a algunas de las frases de su canción. “Me gusta que te sabés la letra, guacho, me gusta que te sabés la letra”, le devolvió Vigna.

“No es para mí el tema, ¿no?”, insistió él. “A ver, no, no es para vos... Hay frases que podrían entrar, tranquilamente”, dijo ella. “¿Cuáles?”, insistió intrigado. “Ni bella, ni bestia, alta gata... Pero no es nada malo eso”, se atajó Flor. “Después toda la parte más brava del tema, sabés que no. Si siempre me la paso diciendo la verdad: que siempre fuiste un amor conmigo, que la pasamos increíble, que después nos hicimos amigos, dejamos de garch... y dijimos: ‘Hasta acá llegamos”, declaró sin pelos en la lengua la cantante.

Actualmente Flor Vigna se encuentra viviendo una nueva historia de amor junto a Luciano Castro, con quien se suele mostrar compartiendo momentos con sus hijos y su ex pareja sin ningún problema. Dejando atrás el pasado y con una mente mas abierta, Flor compartió una divertida charla con Nico.