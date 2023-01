Flor Vigna tuvo un terrible accidente mientras andaba en bicicleta

"Me acabo de pegar un golpazo con la bici, me abrí toda. Me caí y lo primero que me salió decir es 'gracias', porque me podría haber matado", expresó la artista de 28 años en sus historias de Instagram.

En el video que compartió, Flor Vigna mostró los raspones y golpes que se hizo mientras todavía se encontraba en la calle intentando recobrarse de la caída que sufrió mientras andaba en su bicicleta.

"Quedó toda rota. Se cayó de la bici, se pegó un palazo y se rompió toda, se lastimó mal. Pero es un tanque, es fuerte", contó luego su novio Luciano Castro en una entrevista que tuvo con el programa de espectáculos Intrusos (América TV).