Florencia Peña se accidentó en sus vacaciones y vivió un momento insólito al volver al país

En el viaje de descanso la acompañó su esposo. La dificultad al caminar hizo que la actriz debiera trasladarse en silla de ruedas y, en el aeropuerto de México, el equipo de asistencia no tenía ruedas que le permitieran moverse de manera independiente.

La conductora compartió el momento en redes sociales y explicó que su marido fue al baño y ella se quedó inmovilizada. Para peor, Peña no contaba con sus anteojos para visualizar los arribos y, en un tono cómico, se lo hizo saber a Ponce de León.

En el video se la puede ver a la actriz maniobrando una silla de ruedas con una pierna extendida y el tobillo vendado.

Con el humor que la caracteriza, Florencia explicó a cámara, mientras Ramiro la filmaba: "Estoy muy hundida en la silla. No tengo un gran expertise. Y además no es fácil maniobrar una silla en el Caribe, pero síganme y veremos qué es lo que pasa".

Su marido le contestó también a modo de chiste: "Vamos, señora. Cuidado con los bordes, por favor". "Estamos de incógnito, tratando de pasar desapercibidos con 17 argentinos en el pasillo", agregó el hombre con ironía.

Luego, la artista le pidió a Ponce de León: "Bueno, acá estoy. Tratá de no tirarme a la pileta. Ay, qué lindo enfermero que tengo. Viva. Por suerte estoy viva, que eso es lo importante".

Ante este comentario, su esposo le respondió: "Te dejo, está reservado el lugar. Nos vemos. Chau. Yo me voy. Yo me voy al mar. No podés tomar alcohol porque estás medicada".

Si bien Florencia se tomó con humor el percance, la falta de accesibilidad en los aeropuertos restringe la independencia de las personas con alguna discapacidad, ya sea temporal o permanente.

El descargo de Florencia Peña sobre su accidente en el Caribe

En ese mismo posteo que subió a su perfil de Instagram, la actriz escribió un extenso comunicado para llevar tranquilidad a sus seguidores que se preocuparon al verla en silla de ruedas.

"Quebrada, pero jamás vencida", escribió en el título de la publicación.

"Hace mucho venía esperando estas vacaciones. Fue un año lleno de trabajo, intenso y hermoso a la vez. Un año donde a pesar del esfuerzo, me pasaron cosas muy hermosas. Pero el cuerpo habla. Y cuando te pasas de rosca, te frena", reflexionó sobre el 2024.

Luego, se refirió al viaje que había organizado junto a su marido: "Nos vinimos a este hotel hermoso en Samaná, pero el mismo día que llegué, me doblé el pie y me lo quebré. A partir de ahí, vino la odisea para estar seguros de lo que tenía porque estamos muy lejos de todo. Pero la vida es sabia y si está gritando algo, es porque tengo que escuchar".

A continuación, explicó la actitud con la que decidió enfrentar este mal momento: "El humor sin dudas es mi fiel aliado y el poder de adaptación, también. Yo tengo tatuada una frase que para mí es esencial: 'Nos pueden arrebatar todo, salvo la libertad de elegir nuestra actitud frente a nuestras circunstancias'".

Para finalizar, aseguró que el lunes próximo retomará la conducción del certamen de canto por la pantalla de América TV y le agradeció a Karina Mazzocco por reemplazarla durante sus días de descanso.