Para saber las razones por las cuales el actor no se presenta ante la Justicia de Nicaragua –país donde habría ocurrido el abuso de la actriz cuando era menar de edad-, la conductora Carla Conte le preguntó al letrado: “¿Cómo continúa esto? Está la alerta de Interpol, lo está buscando, él no se presenta… ¿Está en Brasil? ¿Está prófugo?”.

Y agregó: “Lo que están queriendo en Nicaragua es que él se presente. ¿Cuál es la situación legal?”.

Ante este interrogante, Burlando planteó: “Nicaragua es un país muy complicado y yo pensé que tal vez por esa complicación daban un buen ejemplo de equilibro y de justicia". Rápidamente, esta explicación fue desestimada por la conductora: “¿Pero la Justicia no dijo que fue violación y que él debería estar preso, o estar en Nicaragua para hacer el juicio? ¿Eso no es justicia?”.

Manteniendo su idea, el letrado aseguró que “esa es una justicia muy tendenciosa que ha dado pruebas de un gran desequilibrio, de una gran injusticia”. Una respuesta que tampoco logró convencer a la entrevistadora que remarcó: “Pero si hubiera dicho que es inocente, ¿Esa sí sería justicia?”.

"No, yo creo que lo que tendría que haber dicho la Justicia es algo equilibrado, lo que corresponde. Desde mi mirada, hay pocos elementos para continuar el proceso, sobre todo si técnicamente el proceso conlleva la detención, en donde están las peores cárceles del mundo y no solamente están las peores cárceles, están las peores calles del mundo", respondió Burlando.

Mientras el entredicho iba subiendo de tono, Conte afirmó: “Es el lugar donde Darthés decidió violar a Thelma Fardin. Perdón, mejor me voy a llamar al silencio”. Eso desató una respuesta tajante del abogado: “Vos podés decir lo que quieras y si te hacés cargo no hay problema, pero te aclaro que en la causa no hay elementos para que vos esgrimas esa afirmación. Es muy fuerte lo que dijiste... Yo no me animaría a decir eso, sería más prudente”.

Ya sentada su posición, Carla prefirió no intervenir más en la charla y “llamarse a silencio”. “Tengo que decirte lo que pienso", sentenció.

ADEMÁS:

Echaron a Jorge Pizarro por "maltratar, denigrar y humillar" a sus compañeros

Alex Caniggia reaccionó violentamente ante la insistencia de un movilero