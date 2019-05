En primer lugar compartió la imagen de un supuesto feto en la mano de una persona junto a las palabras “El derecho sobre tu cuerpo está, por eso cuidate, cuidalo y usalo a conciencia”.

"Realmente me impresiona, mujeres que son madres, con el don de crear vida, gestar y alimentar otro ser, de amar incondicionalmente pidiendo a gritos el asesinato silencioso y aceptado. Un acto de crueldad suprema, la pedantería de decidir cuándo quitar la vida y el último latido a un ser indefenso que late en su vientre, cuando podrían pedir educación, prevención y enseñar a usar su cuerpo con conciencia y libertad”, escribió en otra de sus historias y completó: “Libertad de cuidarse, para primero no enfermarse ni enfermar a otros, sabiendo que cada acto tiene sus consecuencias y que esa consecuencia de disfrutar libremente no puede ser una vida ni dos. ¡Salvemos las dos vidas!”.

Luego, la modelo remarcó que “en casos de violación o muy extremos ya está dada la legalización del aborto. Punto. Que se cumpla en tiempo y forma cuando la situación inevitablemente lo requiera. Esa también puede ser una exigencia".

Este martes, con la presentación del proyecto de Ley en el Anexo C del Parlamento, se esperan movilizaciones a lo largo y ancho del país. El proyecto fue aprobado en junio del año pasado por la Cámara de Diputados pero fue rechazado por el Senado en agosto.