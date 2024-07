Furia insultó a Gastón Trezeguet y abandonó el vivo que estaban haciendo

Todo comenzó cuando Furia le reprochó a Gastón cómo Telefe manejó la final del GH en el que él participó. Según ella notó, allí también hubo fraude, porque él tendría que haber ganado. "Hacete el boludo", le remató Juliana ante la expresión atónita del panelista.

Lejos de quedarse callado, Trezeguet respondió: “No, a mí me decían que como la gente no entendía el juego porque era el primero, entonces me odiaban. Eso me dijeron”. Sin embargo, la ex participante terminó redoblando la apuesta.

“No, me parece que tendría que haber ganado. Como yo, que salí primera, me pusieron sexta porque tienen ego y vos saliste cuarto (en realidad salió tercero) y agachaste la cabeza simplemente por laburo. Nada más. Cosa que yo no voy a hacer”, dijo visiblemente enojada.

En ese sentido, el panelista intentó calmar las aguas y sentenció: "Ah, entiendo lo que decís. Que ganaste y te bajaron a propósito”. Juliana, otra vez ofuscada, respondió: “Sí, es fraude. Todo el mundo lo sabe. No te hagas el pelotudo”.

Gastón, atónito, respondió: “Pero Juli, cómo lo voy a saber si no estoy ahí sentado contando los votos”. "Trabajás ahí adentro”, agregó la doble de riesgo, muy moleta por la charla cada vez más picante. “¿Me estás jodiendo?”, preguntó Gastón. “Nada, seguí siendo careta. Mañana en tu programa hablá mal de mí como hacés siempre cuando alguien se enoja con vos y listo”, lanzó y cortó la transmisión.