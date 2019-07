Gasalla estaría a punto de plantar a Flavio Mendoza en el teatro

El actor está pensando en no seguir con el productor. Ya se bajó de la obra de Peter Alfonso

Primero se bajó de la obra de Peter Alfonso que iban a llevar a Carlos Paz, en la temporada de 2018, y ahora Antonio Gasalla estaría a punto de dejar plantado, sin más, a Flavio Mendoza. "Si es verdad, no se me cae nada abajo. Hasta no hablar con Antonio no sé nada, pero si es verdad me parece una falta de respeto", adelantó el coreógrafo, que se dio el gusto en la televisión de trabajar con Marcelo Tinelli y Susana Giménez (fue el responsable de la apertura del programa debut de la diva).