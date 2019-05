Gene Simmons, el líder de Kiss, relativizó la importancia del Papa Francisco

¿Qué dijo el líder de Kiss? Básicamente, el cantante relativizó el trabajo del sumo pontífice. "Lo que nosotros hacemos es mucho más importante que cuando el Papa da un discurso el Domingo de Pascuas", aseguró en una entrevista a la agencia DPA.

Y añadió: "Cuando habla del Papa, sólo lo escucha gente de su religión. En cambio, nosotros hacemos música para todos".

No es la primera vez que la banda entra en una polémica con el cristianismo. A fines de los setenta y principios de los ochenta, los músicos con las caras pintadas recibieron muchas críticas por su supuesta adhesión al satanismo.

En aquellos días, Simmons respondió de forma tajante a cada cuestionamiento: "Cada vez que los fanáticos religiosos me han acosado y me han citado el Antiguo Testamento, yo les respondía citándoles el capítulo y el versículo. No sabían que me gradué en teología en la escuela. Un idiota es un idiota… Tanto si cita la Biblia como si no". Irrebatible.

