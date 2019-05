En ese sentido Gerardo Romano, uno de los actores que encarna a Ferro Viera, quien estuvo con Maradona cuando fue internado en Uruguay, habló de la filmación de la serie. En cuanto a la falta de pagos, señaló: ‘Yo tuve un pequeño retraso pero muy leve, me avisaron y me pagaron perfectamente. No es inentendible. En todos lados hay garcas, los americanos son los más garcas del mundo”. Según contó el actor el arreglo fuerte en lo económico lo hizo Diego y a partir de su figura es que la proiductora apunta a recuperar el dinero por lo que se veía venir algún inconveniente.

“Creo que Maradona hizo un buen arreglo económico, Amazon apuesta a Maradona porque es único. No me va ni me viene la parte de Claudia, no se si queda mal parada, es una ficción que reproduce la vida de alguien, siguen utilizando los mismos nombres, creo que pagan por eso. Hablamos de Amazon, la empresa más poderosa del mundo”, dijo.

Y como para que no queden dudas de la seriedad del proyecto, por primera vez el actor aseguró que ya están hablando de lo que será la segunda temporada de la serie. A pesar de haber firmado un contrato donde no puede adelantar información, Romano aseguró: “Apenas nos contrataron nos avisaron que habrá una segunda temporada”.

La serie está vendida a más de 70 países en el mundo y esperan un éxito mundial.