Como los hermanitos estaban agrupados en la cocina, Santiago del Moro anunció que iban a hacer sonar el teléfono rojo con el objeto de separarlos, para poder hacer sonar la sirena. Lo que nadie esperaba es la situación que se generó cuando sonó el teléfono dentro de la casa, y Juliana Scaglione salió desnuda del baño para atenderlo, debiendo quedar estática en el lugar al escucharse la sirena del nuevo juego.

Embed

Emmanuel Vich fue el primero de los participantes en recibir una visita. Se trató de Nicolás, su esposo, que ingreso con una bolsa de golosinas -que dejó en la cama de su pareja- y aprovechó para abrazar al peluquero, mientras le repetía "no te muevas, te amo, reíte, disfrutá". Al momento de pasar al lado de Furia y notar que estaba desnuda de la cintura para abajo le preguntó -sin esperar respuesta- “¿Te estabas bañando?”.

FURIA.jpg

Nico, aprovechó su estancia en la casa para pasear por los cuartos, recostarse en la cama de su marido y abrazarse a su almohada.

Cuando los participantes suponían que ya se habían terminado las sorpresas, volvió a sonar la sirena e ingresó Mili -Milagros Leveratto-, la novia de Lisandro Navarro, que rompió en llanto cuando vio que la joven atravesaba la puerta de la casa de "Gran Hermano 2023".

Embed

“Tranquilo Li, quieto. Llorá, estoy acá, estoy bien. No te muevas, te amo, no hables, ¿ok?. Estoy bien, tranquilo, disfrutá tu sueño. Recargá pilas, estoy acá. Vine a conocer dónde te viniste a instalar. Te amo un montón. No te muevas. Les traje algo a todos para que conpartan. Te voy a abrazar y ni se te ocurra moverte. Recargá, dale” fue lo que le dijo la joven a su enamorado, y al que luego le susurró al oído unas palabras imperceptibles.

Antes de que Gran Hermano la invitara a retirarse, Mili le dijo a Licha antes de irse de la casa “Te extraño un montón pero te quiero ver hasta el final acá, Muy linda tu casa nueva. Al fin conozco a Furia” señalando con la mirando a Juliana, que ya tenía puesta una bata de baño.

Embed

La tercera -y última- visita a la casa en el marco del "Congelados" fue minutos antes de la medianoche y se trató de Antonella, la madre de Nicolás Grosman. “Te amo, no te muevas, te amo, hijo. Respirá, quedate tranquilo” fueron las primeras palabras que le manifestó a su hijo, y después, se dirigió a la habitación a dejarles un regalo para todos los participantes.

Al regresar de los dormitorios les recomendó a los chicos “que ordenen un poco” y volvió a abrazar a Nico antes de irse. “Estás hermoso, me encanta que estés acá, me encanta estar acá en tu casa. Disfrutá mucho, las golosinas son para compartir” le dijo antes de abandonar la casa.