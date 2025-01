Gran Hermano: Andrea Lázaro abandonó la casa

“Esto no tiene nada que ver con el juego. Hay una jugadora que hace varios días viene con una cuestión de salud. Siempre lo primero es llamar a un médico, la chequearon y se sigue sintiendo mal, así que hoy pidió abandonar el juego ” señaló el conductor de Telefe.

“Es triste porque es una gran protagonista de esta edición. Estoy hablando de Andrea” explicó Santiago del Moro en el comienzo de la Gala de Nominación y agregó “Por motivos de fuerza mayor y en común acuerdo se ha resuelto que Andrea va abandonar el juego. Saldrá por la puerta grande como se lo merece”.

“Yo me enteré por una publicación de su hermana que tuvo un aneurisma cerebral en el pasado, tres operaciones , han quedado secuelas y ha tenido una vida normal. Pero es cierto que hace días viene hablando de dolor de cabeza y si bien se le diagnosticó cefalea, no puede estar más porque esos dolores le recuerdan momentos en los que la pasó muy mal ” detalló del Moro.

La hermana de Andrea Lázaro explicó que además de los episodios cerebrales la participante de "Gran Hermano 2024" también fue víctima de una mala praxis durante su estancia en España.

Antes de dar su última nominación, una de las jugadoras más destacadas de esta edición del reality, confesó que "no se siente al 100% para seguir en la competencia" y agregó “Es una alarma en mi cuerpo y siento que no estoy a la altura de mis compañeros en las pruebas de presupuesto o las del líder. No quiero pasar por otro episodio así”.

Santiago del Moro se comunicó con la casa para informarle a todos los jugadores toda la situacion, lo que generó sorpresa y la inmediata reacción de empatía por parte de todos los participantes que le manifestaron su afecto a Andrea Lázaro, algunos -incluso- no pudieron ocultar sus lágrimas.