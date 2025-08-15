Cómo quedó Camila Lattanzio, ex Gran Hermano, tras volcar con el auto

"El auto terminó destrozado, mientras que la joven recibió atención médica inmediata en el lugar. Le colocaron un cuello ortopédico y la derivaron a un centro de salud para someterla a estudios. La sacó barata. Fue terrible el accidente", contaron, en ese momento, sufre el fuerte impacto, del que Camila se pudo recuperar.

Pero esto que sucedió hace 4 meses atrás, ahora volvió a repetirse en el presente de Lattanzio. Porque la ex "hermanita" volvió a protagonizar un incidente público, también mientras manejaba un auto. Y ella misma contó los detalles a través de su cuenta oficial de Tik Tok, donde también se observan las consecuencias de lo sucedido, en un nuevo accidente vial.

"Volqué, de pe... no me hice nada, el auto quedó con destrucción total. Y las consecuencias son estas (se muestra como quedó su rostro, con visibles marcas del accidente). Dijeron que estaba en pedo, que venía de un affter, que venía de joda pero iba a una reunión. Estoy destrozada. Pero lo mejor es que no choqué a nadie y que no me pasó nada. Que Dios me salve, que esto no sea una causa de nada", compartió Camila, desde sus redes sociales.

¿QUIÉN ES EL NOVIO POLÍTICO DE CAMILA?

En Infama, por América, revelaron que la ex participante del reality de Telefe está en pareja con el político libertario Juan Pablo Scalese. Y lejos de esquivar los rumores, fue la propia Camila quien salió a confirmar el romance en diálogo con Primicias Ya. "Nos conocimos hace unos meses. Yo justo estaba chequeando algo de una fecha".

"Porque ahora con mi hermana (Florencia) somos DJs, entonces tenía que hablar con el dueño y entre esas cosas lo conocí a Juanpi. Después de eso, no paramos de salir. La verdad es que estamos muy contentos, muy felices... Es la primera vez en mi vida que oficializo una pareja, así que estoy muy contenta", se sinceró Lattanzio, sobre su presente amoroso.

