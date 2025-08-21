La China Suárez desmintió anuncio de Wanda Nara: ¿qué dijo?

"Yo hablé con él. Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto tengas la noticia que todos nos imaginamos", dijo la empresaria a los medios.

Embed INFORMACIÓN EXCLUSIVA DE PAULA VARELA: "LA CHINA" SUÁREZ NIEGA EL EMBARAZO@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/QINzseUTHF — América TV (@AmericaTV) August 21, 2025

En el programa Intrusos (América TV)se refirieron a estas polémicas declaraciones de Wanda y ampliaron la información al confirmar que desde lado de la China Suárez desmienten rotundamente que está embarazada.

"Por el lado de la China me niegan que esté embarazada. Mauro habla solo con ella por las nenas", precisó Paula Varela en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Y agregó sobre las tensas conversaciones que tienen Wanda y Mauro lejos de llegar a un pacífico acuerdo: "Wanda me dijo que él la llamó y me dice textualmente pensando que era por algo de las nenas y que termina siendo lo de siempre, que terminan peleando".

"La China no está embarazada, no es verdad, miente en eso", afirmó Karina Iavícoli en el ciclo de América para cerrar el tema.

image

Mientras que a través de su cuenta de Instagram, Gustavo Méndez, el periodista y panelista de Mujeres Argentinas dejó en claro que los dichos de la ex de Mauro Icardi no son ciertos.

“La China Suárez no está embarazada ”, dijo el periodista que tiene línea directa con la China Suárez y que la entrevistó en varias oportunidades.

image

Mauro Icardi a la China Suárez: "Mi presente favorito, mi futuro soñado"

Mauro Icardi se encuentra conviviendo con la China Suárez en Turquía y todos los días muestra intimidades de la relación. El jugador del Galatasaray publicó algunas fotos con la actriz y le dedicó palabras de amor.

"Mi presente favorito, mi futuro soñado", escribió Mauro, mientras continúa el conflicto con Wanda Nara, con quien aún no se puso de acuerdo por la tenencia de sus hijas y por la cuota alimentaria que él adeuda.

Lo cierto es que tanto Mauro como La China están viviendo su historia de amor, peo lejos de sus hijos. Los chicos que Eugenia tuvo con Benjamín Vicuña se fueron a Uruguay porque el actor tenía compromisos laborales allí, mientras que Rufina pasa sus días con Nicolás Cabré.