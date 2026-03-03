Gran Hermano Generación Dorada: la casa se quedó sin Lucero

El creador de los dibujos conocidos como "Gente Rota" no logró encontrar su lugar en la casa más famosa del mundo, fue tildado de “planta” y lamentablemente, no logró salir de esa calificación de cara a la decisión de la gente, que lo eliminó con el 54,8% de los votos en la placa mano a mano contra la popular exvedette, que obtuvo el 45,2%,

Conocida la decisión, Yanina Zilli estalló en gritos y en saltos para manifestar su alegría y sólo abrazó a los participantes más afines a su juego -como Brian Sarmiento-, antes de saludar a Gabriel Lucero -que había manifestado sus dudas de seguir en la casa y su deseo de abandonar el juego-, que escuchó el resultado, abrazó a sus compañeros, tomó su valija y se fue en búsqueda de la puerta principal.

Antes de llegar a la votacion final entre Lucero y Zilli, habían salido de placa Emanuel Di Gioia, Solange Abraham y Brian Sarmiento, respectivamente.

Además de ser el primer eliminado, el creador de "Gente Rota" se convertirá en el primer invitado de "La Cumbre", el stream que conduce Santiago del Moro luego de las galas de eliminación, en la cual entrevistará al participante que acabe de abandonar la casa más famosa.

Durante la charla con del Moro, Lucero confesó que le tenía miedo a la cancelación, que los jugadores más jóvenes son "las plantas" y que cree que la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada podría ser Yipio.