Gran Hermano: el Turco García no se presentó al "casamiento" y dejó plantada a Mariela Pietro

El Turco, Mariela y Yamil, su hijo en común.

EL TURCO ESTÁ "ENOJADO" CON SU MUJER

"Me impactó que no es la Mariela que yo conozco", dijo también el turco, en el mismo ciclo de plataforma, vía comunicación telefónica, sobre los comportamiento de Mariela, la mujer con la que compartió toda su vida, y con quien venían de una crisis y distanciamiento meses antes de que ella ingrese a la competencia de aislamiento.

"Estamos distanciados. No estábamos bien, pero tampoco mal. Esto es algo que me saca de foco y de eje. No quise ver más nada, traté de enfocarme en lo mío. Quiero que cuando salga, pueda lograr algo suyo", manifestó, García, con evidente molestia. Sana, sana, acá no ha pasado nada.