Gran Hermano: el Turco García no se presentó al "casamiento" y dejó plantada a Mariela Pietro

El exdeportista está molesto con la jugadora del reality, con quien compartieron juntos toda la vida, y se negó a casarse con ella, en tevé.
El Turco García está molesto con quien fue su mujer por tres décadas. Al exdeportista no le gustaron algunas actitudes que tuvo su mujer en Gran Hermano, en especial, con uno de sus compañeros. Y aunque ella lo pidió para que se presente en el juego y sea parte de una seguidilla de bodas ficcionadas, él la dejó plantada...en el altar.
"Yo estoy volviendo de viaje y no sé si llego. Yo se lo propuse antes, pero bueno...", se justificó el Turco, al aire del streams de Telefe, mientras Mariela, la mujer que lo acompañó durante treinta años y con quien tienen un hijo, tenía la esperanza latente de verlo entrar a la casa y que se casen, aunque sea en un marco de ficción.
"Necesitamos una charla pendiente", se sinceró García, sobre su presente con Pietro algo que, se supone, sucederá después de que la jugadora salga de la competencia, de cara a la final prevista para mediados de septiembre. Lo de la conversación que está faltando entre el Turco y Mariela tiene que ver con ciertos comportamientos que ella tuvo con un compañero en el reality, que al exjugador de fútbol no le gustaron nada.
"Es un problema de ella eso", respondió el Turco, cuando fue consultado por los dichos de Mariela, sobre que el vínculo sentimental entre ellos se iba a terminar de desgastar, si el no se presentaba en la boda organizada por el programa de tevé, conducido por Santiago del Moro, que inició su etapa final.
"Me impactó que no es la Mariela que yo conozco", dijo también el turco, en el mismo ciclo de plataforma, vía comunicación telefónica, sobre los comportamiento de Mariela, la mujer con la que compartió toda su vida, y con quien venían de una crisis y distanciamiento meses antes de que ella ingrese a la competencia de aislamiento.
"Estamos distanciados. No estábamos bien, pero tampoco mal. Esto es algo que me saca de foco y de eje. No quise ver más nada, traté de enfocarme en lo mío. Quiero que cuando salga, pueda lograr algo suyo", manifestó, García, con evidente molestia. Sana, sana, acá no ha pasado nada.
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