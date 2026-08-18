Gran Hermano Generación Dorada: Alejandra Majluf es la nueva eliminada

Junto a Majluf también salió su visita, Jenny Mavinga y en su despedica, la actriz dijo con tranquilidad “Gracias por este tiempo. Esto es un juego. Simplemente para mí esto fue un sueño. No me lo esperaba y aprendí el juego en la casa. Cometí errores como todos, sé que me perdonan y que yo los perdono. Los quiero”.