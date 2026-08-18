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Gran Hermano Generación Dorada: Alejandra Majluf es la nueva eliminada

La recta final del reality de Telefe está al rojo vivo, en su salida, la actriz tuvo que llevarse a Jenny Mavinga, su visita de los últimos días.

En la noche del lunes 17 de octubre, en la marco de la vigesimosexta gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, con el 57,1 % de los votos negativos, Alejandra Majluf se convirtió en la nueva eliminada al perder en el mano a mano contra Luana Fernández, quien superó así su tercer versus final de la temporada.

Tras la salida de placa por voto positivo de Solange Abraham y Yisela “Yipio” Pintos, el resto de las nominadas enfrentó la votación negativa. Charlotte Caniggia, Tamara Paganini y Yanina Zilli fueron las primeras salvadas, con los porcentajes más bajos de votos en contra (0,8 %, 1,2 % y 11,5 %, respectivamente) por lo que la definición quedó entre Majluf y Luana.

Junto a Majluf también salió su visita, Jenny Mavinga y en su despedica, la actriz dijo con tranquilidad “Gracias por este tiempo. Esto es un juego. Simplemente para mí esto fue un sueño. No me lo esperaba y aprendí el juego en la casa. Cometí errores como todos, sé que me perdonan y que yo los perdono. Los quiero”.

Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada

  1. Gabriel Lucero
  2. Divina Gloria (abandono por salud)
  3. Tomy Riguera (placa planta)
  4. Carla “Carlota" Bigliani
  5. Carmiña Masi (expulsada)
  6. Nicolás Sícaro
  7. Kennys Palacios
  8. Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  9. Franco Poggio
  10. Cinzia Francischiello
  11. Andrea del Boca (abandono por salud)
  12. Lola Tomaszeuski
  13. La Maciel (abandono por decisión propia)
  14. Martín Rodríguez
  15. Brian Sarmiento
  16. Solange Abraham (expulsión)
  17. Nazareno Pompei
  18. Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  19. Daniela De Lucía
  20. Grecia Colmenares (placa planta)
  21. Lolo Poggio (placa planta)
  22. Danelik Galazan
  23. Lola Tomaszeuski (expulsión)
  24. Eduardo Carrera
  25. Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)
  26. Tati Luna
  27. Brian Sarmiento
  28. Franco Zunino
  29. Titi Tcherkaski
  30. Nenu López
  31. Leandro Nigro (placa planta)
  32. Manuel Ibero
  33. Juan Carlos López (placa planta)
  34. Emanuel Di Gioia
  35. Sebastián Cola
  36. Cinzia Francischiello (abandono por salud)
  37. Steffany “Campanita” Pereira
  38. Juan “Juanicar” Caruso (abandono por decisión propia)
  39. Matías Hanssen
  40. Alejandra Majluf

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