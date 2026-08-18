Gran Hermano Generación Dorada: Alejandra Majluf es la nueva eliminada

La recta final del reality de Telefe está al rojo vivo, en su salida, la actriz tuvo que llevarse a Jenny Mavinga, su visita de los últimos días.
En la noche del lunes 17 de octubre, en la marco de la vigesimosexta gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, con el 57,1 % de los votos negativos, Alejandra Majluf se convirtió en la nueva eliminada al perder en el mano a mano contra Luana Fernández, quien superó así su tercer versus final de la temporada.
Tras la salida de placa por voto positivo de Solange Abraham y Yisela “Yipio” Pintos, el resto de las nominadas enfrentó la votación negativa. Charlotte Caniggia, Tamara Paganini y Yanina Zilli fueron las primeras salvadas, con los porcentajes más bajos de votos en contra (0,8 %, 1,2 % y 11,5 %, respectivamente) por lo que la definición quedó entre Majluf y Luana.
Junto a Majluf también salió su visita, Jenny Mavinga y en su despedica, la actriz dijo con tranquilidad “Gracias por este tiempo. Esto es un juego. Simplemente para mí esto fue un sueño. No me lo esperaba y aprendí el juego en la casa. Cometí errores como todos, sé que me perdonan y que yo los perdono. Los quiero”.
Con esta eliminación, la casa de Gran Hermano Generación Dorada queda integrada por ocho mujeres: Solange “Sol” Abraham, Jennifer “Pincoya” Torres, Yanina Zilli, Luana Fernández, Tamara Paganini, Charlotte Caniggia, Mariela Prieto y Yisela “Yipio” Pintos.
comentar