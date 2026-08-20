Gran Hermano Generación Dorada: noche de bodas

Luego de la introducción Andrea del Boca comenzó con las ceremonias de boda, llamando a las parejas: Lola y Manu; Sol y Cinzia; Zilli y Martín; Brian y Danelik; Nenu y Zunino; Lolo y Nick; Luana y Hanssen; Juanicar y Campanita; Nazareno y Tamara; Charlotte y Cola. Después de las bodas entre los jugadores y exparticipantes de esta temporada, la actriz llamó a Luz y Tato, mientras que a Yipio y le propuso comprometerse a que la amistad que nació en la casa, afuera crezca y que se amen cada día más, y su compañera no dudó en aceptar y lo sellaron con un beso.