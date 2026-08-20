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Gran Hermano Generación Dorada: noche de bodas

Andrea del Boca fue la maestra de ceremonias de las bodas que protagonizaron jugadores, duplas y exparticipantes de esta y temporadas anteriores. Hubo parejas reales, platónicas, shippeos y amistades. Mirá el video.

Este miércoles 19 de agosto fue noche de bodas en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, porque tanto las ocho jugadoras que continúan en el reality, como sus duplas y algunos exparticipantes que reingresaron a la casa, disfrutaron de una divertida fiesta en la que se “casaron” entre jugadores, exparticipantes y hasta Luz Tito y Tato Algorta.

La actriz y exparticipante Andrea del Boca fue quien celebró las bodas, y en el inicio expresó “Queridos hermanitos dorados, hoy con mucho orgullo y honor me toca presidir esta hermosa ceremonia. Nos hemos reunido aquí para celebrar el amor, los vínculos, y esa extraña magia que solo nos da esta casa”.

“Es notable la variedad de parejas que vamos a casar en esta noche, en esta ceremonia, hay de todo, hay algunas imaginarias, otras son reales, hay platónicas, otras están tratando de entender qué hacen acá esta noche, otras ya viven afuera, pero lo más importante es que se aman, otras sienten que es una unión inquebrantable y ojalá que así siga siendo, otras no pasan de un shippeo. Todas estas bodas ya se convirtieron en un ritual inseparable de este hermoso y maravilloso juego” agregó la actriz de telenovelas.

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Luego de la introducción Andrea del Boca comenzó con las ceremonias de boda, llamando a las parejas: Lola y Manu; Sol y Cinzia; Zilli y Martín; Brian y Danelik; Nenu y Zunino; Lolo y Nick; Luana y Hanssen; Juanicar y Campanita; Nazareno y Tamara; Charlotte y Cola. Después de las bodas entre los jugadores y exparticipantes de esta temporada, la actriz llamó a Luz y Tato, mientras que a Yipio y le propuso comprometerse a que la amistad que nació en la casa, afuera crezca y que se amen cada día más, y su compañera no dudó en aceptar y lo sellaron con un beso.

Los casamientos en la casa de Gran Hermano Argentina

  • 2022/23: Nacho Castañares, Marcos Ginocchio y Julieta Poggio.
  • 2023/24: Nicolás Grosman y Florencia Regidor, Bautista Mascia y Denisse González; Emmanuel Vich y Darío Martínez Corti.
  • 2024/25: Brian Alberto y su pareja, Luciana Monge.

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