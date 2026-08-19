Gran Hermano: Ángel de Brito anticipó cuándo termina el reality y dio una pista sobre la ganadora

Sin embargo, el dato que generó mayor repercusión fue su enigmática pista sobre quién podría consagrarse. Sin mencionar directamente a la participante, Ángel aseguró: "Es un sol la ganadora".

La frase rápidamente despertó especulaciones entre los seguidores del reality. En redes sociales, varios usuarios interpretaron que el comentario podría hacer referencia a Solange Abraham, una de las jugadoras que ganó protagonismo durante esta etapa de la competencia.

Con el desenlace cada vez más cerca, las alianzas, estrategias y movimientos dentro de la casa cobran mayor importancia. Ahora, todas las miradas están puestas en saber si el anticipo de Ángel de Brito se cumple y quién será finalmente la gran ganadora de Gran Hermano.