Gran Hermano: Ángel de Brito anticipó cuándo termina el reality y dio una pista sobre la ganadora

El conductor confirmó la fecha de la gran final y sorprendió con una enigmática frase sobre quién podría consagrarse en el reality.
Gran Hermano atraviesa su etapa decisiva y las participantes intensifican sus estrategias en busca de llegar a la gran final. Mientras crece la expectativa por conocer quién se quedará con el premio mayor, Ángel de Brito sorprendió al revelar su pronóstico sobre la posible ganadora.
Durante una emisión de LAM, el conductor también despejó las dudas acerca de la fecha de cierre del reality, luego de que circularan diferentes versiones sobre cuándo se realizaría la definición.
Ángel de Brito explicó que la gran final de Gran Hermano será el 14 de septiembre, mientras que el 15 de septiembre se emitirá un programa especial con la presencia de la participante que resulte ganadora.
"GH termina el 15 de septiembre. El 14 es la final y el 15 hay un programa especial con el ganador y ahí termina", explicó el periodista durante el programa.
Sin embargo, el dato que generó mayor repercusión fue su enigmática pista sobre quién podría consagrarse. Sin mencionar directamente a la participante, Ángel aseguró: "Es un sol la ganadora".
La frase rápidamente despertó especulaciones entre los seguidores del reality. En redes sociales, varios usuarios interpretaron que el comentario podría hacer referencia a Solange Abraham, una de las jugadoras que ganó protagonismo durante esta etapa de la competencia.
Con el desenlace cada vez más cerca, las alianzas, estrategias y movimientos dentro de la casa cobran mayor importancia. Ahora, todas las miradas están puestas en saber si el anticipo de Ángel de Brito se cumple y quién será finalmente la gran ganadora de Gran Hermano.
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