Gran Hermano Generación Dorada: ya están los nominados

Nomi

Según informó Santiago del Moro esa noche, esta placa constaría de dos instancias, durante las primeras 24 horas sería abierta y el voto del público será positivo. Los participantes que más apoyados dejarían la zona de riesgo, mientras que el resto seguirá rumbo a la Gala de Eliminación del lunes 2 de marzo, pero esta vez, con el voto negativo del público.

En la noche de ayer, jueves 26 de febrero, el conductor de Gran Hermano Generación Dorada reveló el nombre de los jugadores más votados y que lograron bajar de la placa, dejando atrás la posibilidad de quedar eliminados en la primera gala y tener que abandonar la casa el próximo lunes.

Al comenzar el programa, Santiago del Moro invitó a los ocho nominados a salir al jardín, donde les anunció que los que bajaran de la placa pueden volver a ingresar al interior de la casa “Vuelve a la casa, continúa en la competencia, sigue en el juego… Carmiña”.

En segundo lugar, el conductor del reality anunció que el segundo jugador salvado y seguirá una semana más en Gran Hermano Generación Dorada fue Pincoya. Rápidamente, la chilena ingresó a la casa y le agradeció al público su apoyo “Estoy súper contenta. Ya estaba preparada y dije "me voy". Muchas gracias a la gente que me apoyó afuera” expresó emocionada.

Embed

En tercer y último lugar Santiago del Moro anunció “Continúa en competencia, sigue en la casa más famosa… Manu” y de esta manera, Brian, Lucero, Zilli, Emanuel y Solange seguirá en la Placa de Nominados -con voto negativo del público-, camino a la Gala de Eliminación del próximo lunes 2 de marzo.