Se reconciliaron Moria Casán y Cinthia Fernández

De esta manera, la conductora y la explosiva panelista cerraron el ciclo matutino de este jueves, con un abrazo que sorprendió a todos los televidentes y terminó con las disputas mediáticas y en las redes sociales.

MOCIN

La primera en tomar la palabra fue Moria Casán, que puso en contexto a la audiencia sobre la pelea con la panelista de su programa “Bueno, la semana pasada, como todos saben, salimos en cadena nacional. Yo le dije alguna cosa de su pasado que se decía, que no dije yo. Eso la lastimó. Ella hizo su descargo en Twitter, yo hice el mío con ciertas chicanitas y todo”.

“Yo sería incapaz de hacer sentir mal a alguien. Tomo todo como un show. Este equipo es coral, genuino, fluye y es hermoso. En ningún momento hubo nada para marcar a Cinthia ni a nadie” continuó "la One".

Moria Casán explicó que, si bien para ella no fue algo grave, puede entender perfectamente cómo sus palabras afectaron a su compañera de trabajo “Para mí fue un día más, no me movió la aguja. Para ella tal vez sí. Pero como somos mujeres guerreras, antes de implosionar, explotamos”.

Según explicaron al aire en el programa, Cinthia fue quien se acercó a la conductora “Yo le agarré la mano y le dije "¿Puedo hablar cinco minutitos con vos?", a lo que la "legua karateca" agregó “A mí me mató porque me miró con buenos ojos”.

Captura de pantalla 2026-02-27 a las 9.47.39a.m.

“Cuando alguien te da la mano y te mira así, lo único que me dio fue para abrazarla. Le dije que no había que explicar nada. Está todo perfecto” detalló la conductora, y después de compartir un fuerte abrazo frente a las cámaras, ambas se ocuparon de despejar cualquier tipo de duda de que sea algo armado “Esto no es hipocresía, mi amor. Yo de hipócrita, cero. Me manejo con el sarcasmo, con la ironía, con la lengua que tengo y con la historia que tengo”.

Para terminar Cinthia Fernández explicó el motivo por el que fue ella quien dio el primer paso a la reconciliación “Hay algo que voy a rescatar de nosotras dos: nos dijimos lo que queríamos y lo que sentíamos. Moria lo pasa más por el show. Yo soy súper sentimental”.