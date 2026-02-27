Se conoció el paradero de Leevon Kennedy: está internada en una clínica psiquiátrica

"Tras seis meses desaparecida de redes, se supo que ya había estado internada el año pasado por decisión familiar en la provincia de Buenos Aires y desde entonces no tuvo actividad pública", contó Ángel De Brito, a través de su cuenta oficial en X, sobre el presente de la mediática, de que no se sabía a donde estaba y cómo hasta ahora.

"Sus últimos mensajes hablaban de un supuesto atentado contra su vida. Actualmente dice que no está enferma, que quiere salir y que sus familiares buscan quedarse con sus bienes", contó el conductor de LAM, sobre mujer que durante años se presentó públicamente como hija de John F. Kennedy y Marilyn Monroe, algo que luego desmintió.

Por el momento, su entorno más cercano no se pronunció sobre la circulación de la noticia sobre la internación de Leevon ni sobre las versiones que indican que la exmediática creería que sus familiares la quieren mantener aislada a fin de quedarse con sus pertenencias y con sus logros materiales.

LA HISTORIA DE LEEVON

Leevon se hizo conocida como mediática, vidente y artista plástica construyó su personaje en base a una historia que muchos consideraron inverosímil, pero que ella defendió durante décadas. Según ella, es fruto del romance secreto entre la mítica actriz y el expresidente estadounidense. Sin embargo, años más tarde, Leevon modificó su versión: aclaró que en realidad es hija de la hermana de Marilyn, aunque insistió en que su padre fue JFK.

Leevon Kennedy, maternidad y paternidad

“La actriz es mi tía. Tuve que contar la verdad cuando la hipocresía comenzó a ser muy grande”, reconoció, en los últimos años. Y hasta algunos meses atrás, casi comienzos del 2025, Kennedy sobrevivía vendiendo sus pinturas en una galería de Barrio Norte, donde acepta únicamente moneda extranjera. Sus obras, según detalló, oscilan entre los 4.500 y los 10.000 dólares.