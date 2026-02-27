¿Qué pasa con Dalila? A la líder de la movida tropical la sacaron desmayada de un recital

“Muy preocupante: nuevamente Dalila en una situación muy confusa, esta vez la sacaron desmayada de un show en Avellaneda, Santa Fe hace unos días. Lo que hizo que hace minutos cancelara su show en el teatro Mercedes Sosa en Tucumán previsto para este viernes 27 de febrero”, publicó el periodista Fede Flowers, en sus redes sociales, mostrando con imágenes lo sucedido con la líder de la movida tropical.

Luego de comenzar a circular el video en donde se la ve a la artista siendo sacada de una presentación sobre del escenario en brazos de un hombre a rápida velocidad, desde las redes oficiales de Dalila se publicó un comunicado que confirmó la suspensión de una de sus fechas más esperadas.

“El show de Dalila, previsto para el viernes 27 de febrero, será reprogramado para el viernes 6 de marzo por motivos de salud de la artista. Lamentamos los inconvenientes que este cambio pueda ocasionar y agradecemos la comprensión del público”. Además, aclara que “las entradas adquiridas son válidas para la nueva fecha. En caso de no poder asistir, próximamente se informará el procedimiento correspondiente para acceder a la devolución”. La presentación suspendida estaba prevista en el Teatro Mercedes Sosa, en la provincia hermana de Tucumán, una plaza clave dentro del circuito de recitales del interior del país.

HABLÓ DALILA EN MEDIO DE SU PREOCUPANTE PRESENTE

“Quiero disculparme con toda la gente de Tucumán por no presentarme a trabajar porque estoy cansada”, argumentó la cantante de cumbia, en un video que grabó en la intimidad de su casa, en donde expuesto su versión de las razones que la llevaron a suspender la presentación sobre el escenario, prevista para las próximas horas.

Dalila desmayada

La nueva fecha prevista para el show pendiente en la provincia del noroeste argentino quedó fijada para el próximo viernes 6 de marzo, es decir, en una semana. Pero que se concrete, aclaro, dependerá de la evolución de la cantante sea favorable. El entorno no dio indicios de cancelaciones adicionales, por lo menos por ahora.