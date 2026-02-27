Quien es la famosa que se casa después de más diez años de noviazgo

"Estaba realizada como mujer con mi laburo. A mí me da mucho orgullo mirar para atrás. El novio lo tenía acá, trabajaba allá; tenía novio allá, trabajaba acá… o sea, nunca aposté al amor... Hoy estoy con la persona que quiero estar. Cuando senté cabeza dije: ‘Okay, me la juego porque se me pasa el tren’. En un momento con Edu se me había puesto peluda la cosa. Había pensado en tenerlo sola, porque yo quería ser mamá”, se sinceró Rocío, durante una entrevista con LAM, en las noches de América.

"Yo quería mi bebé… pero hoy digo: ‘Qué bueno que fue con Edu, qué lindo compartir esto y qué bueno que él no se lo perdió’. Eduardo está está feliz, se sacó veinte años de encima”, compartió, Marengo, en el programa de Ángel De Brito. "Cuando hice la fiesta de la revelación de sexo de Bebito, ya había empezado con un poquito de pérdidas. De hecho, la hubiese suspendido la fiesta si no hubiese hecho... se me había ido de las manos la organización de la fiesta, era muy grande. Si no, también la tendría que haber suspendido, porque ya estaba media rara con el temita de las pérdidas".

"Y de repente mi obstetra, Falco me hacía hacer reposo relativo. Yo lo hacía, se me cortaba la pérdida. Estaba en mi casa, se me cortaba, no pasaba nada. Asomaba la cabeza a la calle, otra vez. Al ser primeriza, yo lo único que preguntaba es: ¿Pero lo puedo perder? Ya el bebito estaba grande, se sentía. Nunca me dijeron: “Se puede adelantar”, recordó, la artista. Y así fue, el bebé nació ochomesino y estuvo casi un mes en Neonatología para ahora disfrutar de un hermoso presente.

LOS PLANES DE MARENGO Y FORT

"Me gustaría poder bautizar a Isidro con el festejo de su primer añito, hacer todo junto, con una linda celebración", anticipó, Rocío. "Pero hace un tiempito Eduardo me dijo que quería casarse, algo que a mí siempre me gustó, pero lo dijo recién ahora, que yo estoy a full con el tema bebito, así que espere...", bromeó.

Rocío Marrengo, nota Rocío y el empresario chocolatero Eduardo Fort, se convirtieron en padres de Isidro a fines del año pasado.

"Pero posiblemente hagamos algo chiquito, no me gusta el despliegue, antes de que se cumpla el año de Isidro (algo a suceder en diciembre). Pero yo digo de hacer algo chico y después termina siendo grande como lo fue el baby showers", adelantó, Marengo, confirmando que este año pasará por el Registro Civil y celebrará su amor con Fort.