Gran Hermano: Nacho es el primer finalista

"Nacho" ya está entre los 4 finalistas del reality pero, esta vez, por decisión de Gran Hermano, no tiene el beneficio de salvar a algún participante.

Los votos

Romina, 2 para Camila: "Creo que la primera vez que hablé de Cami dije que tenía buenas energías. Después hubo varias cosas de ella que nos hicieron dudar, la nominé por afinidad y cariño, pero tuvo cosas que dejé pasar porque había muchas peleas acá adentro", y le dio 1 para Marcos por no poder nominar a otra persona, dada la afinidad que tiene con Julieta y la inmunidad de Nacho por su liderazgo.

Marcos, 2 para Julieta: "Somos cada vez menos, y por más que quieras mucho a esa persona, no queda otra y voto a los que tengo menos afinidad. Una es ella", y 1 para Camila por no tener "tanta afinidad".

Julieta, 2 para Camila: “Tuve muchas idas y vueltas con ella, nos llevamos bien y nos parecemos en cierto sentido, pero en otro somos distintas y hay cosas que me hicieron dudar” y 1 para Marcos por "descarte".

"Se lo tengo que dar a Marcos, es la primera vez que lo nomino. Lo quiero un montón y me parece un amor. Si tengo que decir un motivo, siento que a nivel de juego me gustan las personas más arriesgadas y que se la jueguen por lo que creen y lo que piensan", agregó.

Camila, 2 para Romina: “Desde que llegué, fui buena con todos. Pero Romina me tildó de mentirosa. Yo quise hacer que no pasaba eso, que todo lo que pasara por detrás mío… se iba a solucionar solo. Me hice la boluda, creí que había la mejor con ella. Eso pensé, pero cuando pasó lo de Alfa, su discusión, quedé en el medio” y 1 para Marcos “sin tener motivos".

"Sé que es fuerte y que a la primera que toque una placa, va a salir. Sé que va a vivir la final y espero que viva la final”, dijo sobre Marcos.

Nacho: 2 para Camila “Intuyo que es la que menos votos va a tener y trato de no votar seguido lo mismo” y 1 para Marcos porque podría armar "un empate".

Votación final

A diferencia de las galas anteriores, el mínimo de placa eran 3 jugadores y no 4 pero al haber empate, terminaron entrando todos salvo "Nacho".