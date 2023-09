Gustavo Conti recordó la última charla que tuvo con Silvina Luna

"Subí a la camioneta y vi un papelito que era de ella (con la frase de un mantra sanador) y no sé cómo llegó ahí. Después escuché un tema y lo asocié un montón", aseguró.

El actor se mostró muy emocionado a recordar su última visita al Hospital Italiano, en donde Silvina permaneció internada los últimos tres meses por un cuadro de hipercalcemia que derivó en una insuficiencia renal aguda.

“Ella estaba débil, hablaba bajito, pero hablábamos. Para mí iba a arrancar...”, destacó Conti, quien se mostraba esperanzado.

También dijo que no iba a verla “seguido” porque no quería molestar a su hermano Ezequiel y a su grupo íntimo de amigas que estaba a su lado de manera permanente. Por caso, hablaba con ellas a diario para que lo mantuvieran al tanto.

“Con que sepan que estaba a disposición me alcanzaba”, resaltó y explicó que, además, la actriz terminaba muy cansada luego de recibir visitas.

“¿Te acordás lo último que hablaste con ella?”, le preguntaron en el el ciclo que conduce Verónica Lozano por la pantalla de Telefe. “Sí, le dije que íbamos a comer un asado en casa”, respondió Conti sobre la rutina que mantenían con su esposa, Ximena Capristo y su hijo Félix, quienes estaban acostumbrados a recibir a Silvina en su hogar.

“Gordita, dale, que te voy a preparar un chorizo, una morcilla...”, le dijo el actor a su amiga semanas atrás.

“No me entra en la cabeza. No pienso que no está entre nosotros, que haya sufrido... para mí está”, enfatizó Gustavo y se quebró al aire.

image.png Silvina Luna fue recordada por sus amigos Gustavo Conti y Ximena Capristo.

La emoción de Ximena Capristo

Ximena Capristo reapareció en televisión, tras la muerte de su mejor amiga, Silvina Luna, para integrar por unos días el panel de Socios del Espectáculo.

Allí se tomó varios minutos para recordarla y para pedir Justicia una vez más: "Estoy sanando de a poco, mis ojos son un reflejo de mi alma y estoy muy triste. No puede dejar de recordarla todos los días.

"Ella quería reencontrarse con su mamá, pero también tenía muchas ganas de vivir, ella quería seguir viviendo y yo pensé que iba a zafar de esta también, siempre tuve esperanza de que iba a salir".

"Gracias a Dios no sufre más porque sufrió muchísimo. Es muy difícil ver a tu amiga así, es difícil aceptar la muerte siendo tan joven, yo creo que ella está entre nosotros, creo que para toda su familia de amigos también está ahí", aseguró Ximena, quien remarcó que "era muy querida".

"Lo que pasa es que se fue y no se hizo Justicia todavía, se creen que son más de 7.000 los afectados con este producto entre mujeres y hombres. Espero que puedan hacer Justicia por Silvina y por ellas mismas, es importante que todas las víctimas denuncien", remarcó la actriz.

Silvina Luna falleció el pasado 31 de agosto a los 43 años en el Hospital Italiano del barrio porteño de Almagro, donde estaba internada desde el pasado 13 de junio, como consecuencia de un agravamiento de su estado de salud producto de una mala praxis del médico Aníbal Lotocki, quien en 2011 le produjo una intoxicación de metacrilato que le provocó hipercalcemia e insuficiencia renal.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, que en una publicación en sus cuentas oficiales despidió "con profunda tristeza" a la artista y envió sus condolencias "a sus familiares y seres queridos en este momento de gran dolor".

Luna, que saltó a la fama en 2001 cuando formó parte de la segunda edición del popular "reality" "Gran Hermano", había ingresado al centro asistencial para tratarse por una bacteria que le impedía estar en condiciones para un trasplante de riñón.