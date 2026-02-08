Gustavo Luppi: con la actuación en la sangre

Al actor y director de televisión le espera un año con agenda muy completa, dos obras en cartel, dar talleres de actuación y dedicarle -mucho- tiempo a su nieta recién nacida.
Hijo de Federico, padre de Antonio, Josefina y Juan -que sigue su legado-, y orgulloso abuelo de Pampa, el actor Gustavo Luppi comienza un 2026 cargado de trabajo porque, además de continuar con sus talleres de entrenamiento actoral y de actuación para televisión, el 7 de febrero de estrenó la obra "Humor del Negro" -todos los viernes a las 22 en el Teatro Picadilly, Av. Corrientes 1424, CABA- una comedia teatral que reúne cuatro de los mejores cuentos del genial rosarino Roberto Fontanarrosa.
Y eso no es todo, porque el próximo 26 reestrenará "El Amateur" -todos los jueves a las 20:30 en el Chacarerean teatre, Nicaragua 5565, CABA- la obra que protagoniza junto a Mauricio Dayub -también autor del texto- y con la que han girado por todo el país y que se ha presentado en varios países hispanoamericanos.
Dentro de su trayectoria como director de televisión, tiene en su haber dos premios Martín Fierro, uno en la categoría Mejor dirección de televisión por la recordada telecomedia "Lalola" y el otro como Mejor Programa por la ficción diaria "Ciega a Citas".
Gustavo Luppi vuelve a sumergirse en el maravilloso universo de Roberto Fontanarrosa en el espectáculo "Humor del Negro", obra en la que actúa junto a Juan Luppi -su hijo- y Federico Donofrio, con la dirección de Lisandro Fiks y la música original de Franco Fonatanarrosa, hijo del recordado "negro". Los cuatro cuentos que se desarrollan son: "Julito", "Con todo respeto", "Un día perfecto" y "El sordo".
Desde 2022, Gustavo Luppi protagoniza -junto a Mauricio Dayub- la obra "El Amateur - segunda vuelta" una nueva versión que retoma el texto clásico estrenado en agosto de 1997, en donde dos amigos se unen para cumplir el sueño de uno. La ceremonia que significa ir al teatro, su ritual y la importancia del contacto con los espectadores.
Durante su trabajo en TV, Gustavo Luppi obtuvo dos premios Martín Fierro, uno en la categoría Mejor dirección de televisión por la telecomedia "Lalola" (en América TV, años 2007/8) y otro por el programa "Ciega a Citas" que dirigió en Canal 7 -actual TV Pública- entre octubre de 2009 y mayo de 2010, y que se consagró en la categoría Mejor Programa.
Así como en el relato bíblico el pequeño pastor llamado David derrota al gigante Goliat, las ficciones dirigidas por Gustavo Luppi lograron imponerse en la entrega de los Premios Martín Fierro frente a dos tanques de la TV. "Lalola" obtuvo nueve estatuillas en 2007 -entre ellos, el de Oro- y dos año después, "Ciega a Citas" se quedó con el de mejor telecomedia, superando a "Los exitosos Pells" (Telefé) y "Por amor a vos" (El Trece).
Gustavo Luppi recuerda el día en el que, para la ficción "Hombre de Ley" -que ATC emitió entre 1987 y 1989- que protagonizaban Federico Luppi, Rubén Stella y Norberto Díaz, compuso un personaje que le valió la felicitación y el reconocimiento de todos sus compañeros del programa.
¿Qué pasaba con el pequeño Gustavo Luppi cuando salía a pasear con su papá Federico -uno de los actores más famosos de la época- y la gente lo reconocía el la calle?. ¿Era tan buen puteador en la vida real como en la ficción?
Gustavo Luppi esta feliz, no sólo porque puede volver compartir escenario con Juan, sino porque su hijo -junto a Lucrecia Zunino- lo hizo abuelo.
Actor desde adolescente -comenzó sus estudios a los 12 años, su debut en cine fue con la película "Los gauchos judíos" (1975) y luego continuó con "Amigo mío" (1994), "Rosa de lejos" (1980), "Las barras bravas" (1985) y "Rosarigasinos" (2001) -junto a su padre, Federico.
En televisión formó parte de exitosas ficciones diarias como "Extraños amantes" (ATC, 1985) y "El infiel" (Canal 9, 1985), "Hombres de ley" (ATC, 1987/9), "Es tuya Juan" (ATC, 1990/1), "Regalo del cielo" (Canal 9 Libertad, 1991) y "Grande pá!" (Telefe, 1991/94), entre otras.
