Guillermo Francella reveló cómo se llama su chat familiar: "Me retan por extemporáneo"

"Con la familia tenemos un grupo que se llama El clan... Somos claneros, los Francella somos claneros. es una buena pregunta si se llama así desde la película (de industria nacional) pero creo que siempre se llamó así", contó Guillermo, en una entrevista con Guido Kazcka y Claudia Fontán.

"Hay mucho humor. Los chicos son muy graciosos. Aparte, cuando me agarran a mí en alguna, me internan. En algún momento puedo estar un poco extemporáneo, me sacan de juego enseguida. Son piolas, muy simpáticos", reconoció el actor de El encargado, en primera persona.

"Lo de extemporáneo significa fuera de tiempo. Como que hago algo en la vida, comportamientos, reacciones... Yo soy muy tano, muy calentón, por más que ahora estoy mejor. Se enojan enseguida porque yo soy muy temperamental. Y ellos, todo están en otra zona. Que suelte todo.. hasta cuando querés que suelte", reflexionó Francella.

LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS FRANCELLA

"Si está pasando algo como querés que suelte. Me dicen ´te comprendo que te este pasando algo´. Dejame, dejame, dejame...", compartió el actor, quien fue blanco de críticas durante largas semanas el año pasado, por sus dichos sobre el cine de autor, que suele ser premiado.

"Hablando dos idiomas en ese sentido pero bueno, yo los sigo... Los escucho porque, a veces, tienen razón. Pero bueno, como hago para ponerme un freno de mano hasta acá (levanta uno de los brazos para graficar con gesto lo que estaba diciendo en palabras)...", amplió, Guillermo.