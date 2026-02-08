"Mirtha Legrand fue espiada durante el gobierno kirchnerista"

Además, Wiñazki mostró que el nombre de la conductora constaba en agencia conocida como “Sudamérica Data”, que operaba durante el gobierno kirchnerista.

Mirtha manifestó su sorpresa al enterarse de que había sido espiada: “¿Qué van a escuchar de mí? Yo no soy política. Soy una conductora”, señaló.

Wiñazki indicó que el gobierno de los Kirchner mostraba un interés particular por el espionaje y que incluso las voces disidentes eran objeto de seguimiento y descalificación. “Los Kirchner siempre tuvieron fascinación por el espionaje”, afirmó.

El periodista explicó que el objetivo de esta vigilancia era recopilar información sobre personas con influencia pública para deslegitimarlas o controlarlas, y que el caso de Mirtha Legrand se enmarcaba dentro de esta estrategia. La base “Sudamérica Data” reunía información sin autorización, lo que constituía un acto ilegal._