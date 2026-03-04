Habló Dante Spinetta sobre los rumores de romance con Griselda Siciliani

El hijo del recordado "flaco" Spinetta sintió la necesidad de aclarar la información luego de que la influencer Pochi -de Gossipeame-, exhibiera la imagen de una persona saliendo del edificio de Siciliani, asegurando que se trataba de él.

“¿Cómo andan locos? ¿Todo tranca? Bueno, estoy haciendo esta story un poco para aclarar esta situación del supuesto romance que tengo, porque me estuvieron llamando todo el día de medios para hablar de esto y, la verdad, que no hay mucho que hablar. Es todo una mentira” comenzó diciendo en una de sus historias de Instagram.

“Yo estoy soltero, no tengo nada que ocultar, pero salgo a hablar de esto porque hay algo que me preocupó: que es básicamente que pongan una foto de una persona random y digan que soy yo... y que inventen algo y que salga, se empiece a replicar y, de golpe, sea una realidad” aclaró el músico sobre su decicisión salir a hablar.

DANTEEE

Y en un mensaje dirigido directamente a los portales de noticias del espectáculos, Dante Spinetta aseguró que la información le dio miedo, porque “pueden inventar cualquier cosa” y aclaró "por eso me veo en la obligación de aclararles que con Griselda... nunca pasó nada. La conozco hace mil años y hace 10 años que no la veo en persona".