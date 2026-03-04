"Charlie y la Fábrica de Chocolate": nuevas figuras para el elenco

El espectáculo contará como protagonista a Agustín “Rada” Aristarán en el papel del excéntrico chocolatero Willy Wonka y contará con la participación de Mery del Cerro, que interpretará a la señora Bucket, mamá de Charlie, y de músico y actor Sebastián Almada, que le dará vida a Joe, el abuelo de Charlie, que en la película tiene 96 años.

image

El reparto que completará el elenco del musical que dará vida al universo creado por Roald Dahl contará con Dolores Ocampo como la señora Teavee -mamá de Mike-, Denis Cotton como la señora Gloop -mamá de Augustus-, Sebastián Holz en el rol del señor Salt -papá de Veruca- y Marcelo Albamonte como el señor Beauregarde -papá de Violet-.

image

“Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show” llegará a la Argentina de la mano de los los mismos productores de “La Sirenita”, “Matilda” y “School of Rock”, tres espectáculos que convocaron a más de 500.000 espectadores en todo el país. Con esta nueva apuesta, el equipo intentará repetir ese éxito con una puesta de gran escala pensada para toda la familia.

CHARLIE 1

El musical esta basado en la famosa novela de Roald Dahl y su la recordada adaptación cinematográfica, es un fenómeno internacional que debutó en West End londinense en 2013, con dirección de Sam Mendes, para desembarcar luego en Broadway y en una extensa gira por Estados Unidos.

La historia invita al público a ingresar al maravilloso mundo del misterioso chocolatero Willy Wonka y acompañar a Charlie Bucket y a los cinco ganadores de los billetes dorados en un recorrido inolvidable por la fábrica más famosa de la literatura infantil.

CHARLIE

La obra es una producción de gran escala que combina música, danza, actuaciones en vivo y una puesta escenográfica espectacular, con producción de Ozono, MP y Los Rottemberg, bajo licencia de MTI (Music Theatre International).