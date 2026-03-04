Espectáculos |

Netflix anunció el "Juego del calamar" con famosos

La plataforma de streaming anunció el elenco de su nuevo reality “Squid Game: El Desafío VIP”, que contará con ex figuras de la televisión, el deporte y la música.

Netflix anunció su próximo proyecto inspirado en la exitosa serie coreana “El juego del calamar”, se trata un reality donde los famosos serán quiene prueben su destreza en distintos juegos de habilidad física e ingenio, diseñados especialmente para las celebrities.

El formato de “Squid Game: El Desafío VIP” ya había sido utilizado anteriormente, e incluirá a ocho famosos, entre los cuales se encuentran ex participantes de reality shows, atletas y una artista musical. Esta temporada todavía no tiene fecha de lanzamiento.

Quiénes son los famosos que estarán en “Squid Game: El Desafío VIP”

Entre los nombres que mostraron en el adelanto de Netflix se encuentra el Dylan Efron, -hermano del actor Zac Efron-, ganador de la tercera temporada de "The Traitors".

image

Hannah Godwin, del reality de citas "The Bachelor".

image

Kim Zolciak, de las originales “The Real Housewives of Atlanta”.

image

ADEMÁS: Habló Dante Spinetta sobre los rumores de romance con Griselda Siciliani

Kristy Sarah, creadora de contenido.

image

La cantante y ex Spice Girl, Mel B.

image

Ryan Serhant, ex participante de “Owning Manhattan”.

image

El campeón de la NBA y ex pareja de Khloé Kardashian, Tristan Thompson.

image

Viper, muy popular por formar parte del reality “El juego del calamar: el desafío” y ser el fan favorite de la temporada.

image

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados