Netflix anunció el "Juego del calamar" con famosos

La plataforma de streaming anunció el elenco de su nuevo reality “Squid Game: El Desafío VIP”, que contará con ex figuras de la televisión, el deporte y la música.
Netflix anunció su próximo proyecto inspirado en la exitosa serie coreana “El juego del calamar”, se trata un reality donde los famosos serán quiene prueben su destreza en distintos juegos de habilidad física e ingenio, diseñados especialmente para las celebrities.
El formato de “Squid Game: El Desafío VIP” ya había sido utilizado anteriormente, e incluirá a ocho famosos, entre los cuales se encuentran ex participantes de reality shows, atletas y una artista musical. Esta temporada todavía no tiene fecha de lanzamiento.
Entre los nombres que mostraron en el adelanto de Netflix se encuentra el Dylan Efron, -hermano del actor Zac Efron-, ganador de la tercera temporada de "The Traitors".
Hannah Godwin, del reality de citas "The Bachelor".
Kim Zolciak, de las originales “The Real Housewives of Atlanta”.
Kristy Sarah, creadora de contenido.
La cantante y ex Spice Girl, Mel B.
Ryan Serhant, ex participante de “Owning Manhattan”.
El campeón de la NBA y ex pareja de Khloé Kardashian, Tristan Thompson.
Viper, muy popular por formar parte del reality “El juego del calamar: el desafío” y ser el fan favorite de la temporada.
