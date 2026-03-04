Netflix anunció el "Juego del calamar" con famosos

El formato de “Squid Game: El Desafío VIP” ya había sido utilizado anteriormente, e incluirá a ocho famosos, entre los cuales se encuentran ex participantes de reality shows, atletas y una artista musical. Esta temporada todavía no tiene fecha de lanzamiento.

Quiénes son los famosos que estarán en “Squid Game: El Desafío VIP”

Entre los nombres que mostraron en el adelanto de Netflix se encuentra el Dylan Efron, -hermano del actor Zac Efron-, ganador de la tercera temporada de "The Traitors".

image

Hannah Godwin, del reality de citas "The Bachelor".

image

Kim Zolciak, de las originales “The Real Housewives of Atlanta”.

image

Kristy Sarah, creadora de contenido.

image

La cantante y ex Spice Girl, Mel B.

image

Ryan Serhant, ex participante de “Owning Manhattan”.

image

El campeón de la NBA y ex pareja de Khloé Kardashian, Tristan Thompson.

image

Viper, muy popular por formar parte del reality “El juego del calamar: el desafío” y ser el fan favorite de la temporada.