¿Que pasó con el rating de Gran Hermano Generación Dorada?

Para analizar que pasó con el público que seguía la versión argentina del reality más famoso del mundo, y saber si los jóvenes continúan viendo este formato a través de la televisión, Popular consultó Alejandro Ripoll. l Analista Senior de Audiencias y director de la Agencia ReseARch.

01 - AR - Publico de Gran Hermano

En el siguiente cuadro se puede apreciar el incremento total de encendido que tuvo la televisión (TV ON) y la televisión abierta (TV Abierta) comparando el 23 con respecto a los otros lunes de febrero. En el caso de la primera, el incremento fue de entre los casi nueve y los tres puntos, mientras que en la segunda fue de 6,5 a 4,8.

perdida encendido tv abierta lunes de febrero

Un tiro en el pie

Alejandro Ripoll explica la conclusión a la que llegaron en una charla con otros analistas de medios sobre la política implementada por la producción de Gran Hermano Generación Dorada de abrir varios streaming con la transmisión oficial del reality. Además, el Analista Senior de Audiencias responde ¿Cuánto público perdió la televisión de cable y satelital en el último año?. ¿Los jóvenes miran televisión?.

02 - AR - Un tiro en el pie

En este cuadro se puede comprobar los cambios que tuvo el encendido de la televisión (TV ON) y la televisión abierta (TV Abierta) comparando el 26 con respecto a los otros jueves de febrero. En el caso de la primera, el incremento fue similar al descenso -casi dos puntos-, mientras que en la segunda la suba fue de casi 2 y una baja de medio punto.

perdida encendido tv abierta de jueves febrero

El público joven y Gran Hermano

El director de la Agencia ReseARch explica a través de que medios y de que manera, los jóvenes siguen los contenidos de Gran Hermano Generación Dorada. Quienes son los espectadores actuales de la televisión abierta, de la TV On Demand y los canales deportivos

03 - AR - Publico Joven y GH

En este último cuadro suministrado por la empresa ReseARch, se puede aprecias la composición etaria de Telefe, El Trece, América TV y El Nueve. A simple vista se ve que la mayor franja corresponde al público mayor de 50 años, que en el caso de los tres últimos mencionados supera el 60 % de su público, pero para el canal de las tres pelotas está en el 45,56 %.

Otro detalle a destacar es que la franja de 35 a 49 años en Telefe llega a los 35,5 % mientras que en El Trece y América TV apenas supera el 21% y el El Nueve no alcanza al 18 %.