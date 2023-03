Harry Styles y Emily Ratajkowski, besos apasionados en Tokio

https://twitter.com/porktendencia/status/1639816191035207683 "harry styles" y "emily":

Porque se vio a harry y emily ratajkowski besándose.pic.twitter.com/Wia6SdYXcA — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 26, 2023

El video que confirmaría la relación entre ambas estrellas comenzó a circular en redes el sábado, pero hoy es una noticia internacional que conmocionó a todos sus fanáticos.

Harry se separó de Olivia en noviembre de 2022, y Emily, se divorció de su esposo Sebastian Bear-McClard en septiembre del mismo año, por lo que no sería raro que muy pronto confirmen una nueva relación.

https://twitter.com/Indie5051/status/1639810396667228161 Harry Styles besando a Emily Ratajkowski en las calles de Tokyo. pic.twitter.com/FsLt2nUfPc — Indie 505 (@Indie5051) March 26, 2023

Tras su separación, la modelo salió algunas veces con el humorista Eric Andre y Pete Davidson, el ex de Kim Kardashian. También fue vinculada sentimentalmente a Jack Greer, con quien se la vio paseando en New York, y Brad Pitt, aunque estas dos últimas relaciones no fueron confirmadas por ninguna de las partes.

En febrero, se informó que Harry había dejado a Olivia por otra persona, aunque no se había identificado a la misteriosa mujer, hasta el día de ayer.