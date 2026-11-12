Los programas que se destacan son Basta Baby, Duro de Callar y Redespiertos; en magazine compiten Arranca la tarde , Duro de Domar y Empezar el día.

Hoy, jueves 12 de noviembre se llevará a cabo la duodécima edición de los premios Martín Fierro de Cable, organizados por APTRA, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas. La transmisión será por la señal de noticias A24, la conducción de la ceremonia estará a cargo de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, mientras que la alfombra roja -desde las 19:30- será conducida por Paula Varela y Guido Záffora.