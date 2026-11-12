Los programas que se destacan son Basta Baby, Duro de Callar y Redespiertos; en magazine compiten Arranca la tarde , Duro de Domar y Empezar el día.
Hoy, jueves 12 de noviembre se llevará a cabo la duodécima edición de los premios Martín Fierro de Cable, organizados por APTRA, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas. La transmisión será por la señal de noticias A24, la conducción de la ceremonia estará a cargo de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, mientras que la alfombra roja -desde las 19:30- será conducida por Paula Varela y Guido Záffora.
En ediciones anteriores, los máximos galardones de oro fueron para Sport Center (en 2022), A dos voces (en 2023) y Gustavo "El Gato" Sylvestre (en 2025).
Los nominados son:
Interés general
Basta Baby (Ángel Pedro “Baby” Etchecopar - A24)
Duro de callar (Tomás Méndez – Crónica)
Redespiertos (Guido Martínez – TN)
Magazine
Arranca la tarde (Marina Calabró y Facundo Pastor – A24)
Duro de domar (Pablo Duggan – C5N)
Empezar el día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)
Mañanas picantes (Montserrat Brizuela y David Kavlin – Argentina 12)
Económico
Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro)
Mediodía económico con Santiago Llul (Santiago Llul – Canal Económico)
Comunidad de negocios (José del Río – La Nación+)
Periodístico
Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
¿La ves? (Jonatan Viale – TN)
Minuto Uno (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)
WIFI (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti – A24)
Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
Cultural / educativo
El baúl de Charlie (Charlie López – TN)
Los siete locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)
Mi país (Victoria Vanella – Argentina 12)
De entrevistas
Cuerpo técnico (Hernán Castillo y Juan Russo – DeporTV)
Luis Novaresio entrevista (Luis Novaresio – A24)
Right Now (Julieta Camaño – C5N)
Arte, moda y tendencia
La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)
Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad)
Palacios y mansiones (Fabián Medina Flores – Canal A)
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