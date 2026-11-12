El comediante tenía 68 años y falleció tras permanecer varios días internado en el Hospital Santamarina de Tandil. Fue una figura emblemática del humor argentino durante los años 80 y 90.
El mundo del espectáculo argentino atraviesa un momento de tristeza tras conocerse la muerte de Jorge Juan Montejo, el actor que alcanzó gran popularidad con su personaje de “Paolo el Rockero” y se convirtió en una figura representativa del humor nacional durante las décadas de 1980 y 1990.
De acuerdo con información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas a través de periodistas de Tandil, el comediante tenía 68 años y falleció luego de permanecer varios días internado en el Hospital Santamarina de esa ciudad, donde había nacido. Su estado de salud se había complicado por un cuadro de pulmonía y otras afecciones.
Montejo consiguió reconocimiento público de la mano del histórico conductor Juan Alberto Badía, quien le abrió las puertas de su programa “Badía & Cía”. Allí conquistó al público con “Paolo el Rockero”, un personaje que representaba de manera humorística a la cultura hippie de los años setenta.
Su trayectoria también incluyó participaciones en otros ciclos televisivos, entre ellos VideoMatch. Además, su popularidad en la pantalla chica le permitió dar el salto al cine, donde formó parte de la saga de películas de “Brigada Zeta”, una parodia argentina de “Brigada A”, y de distintas entregas de Bañeros.
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