Internaron al exmarido de Fátima Flórez: "Acumuló angustia tras la separación"

Norberto Marcos ingresó dos veces al Sanatorio Trinidad, en lo que va de la semana. Sufre picos de presión alta, a causa de la angustia acumulada por los años de pelea con la capocómica.
Norberto Marcos fue acumulando meses y meses de angustia. La ruptura sentimental con Fátima Flórez, la mujer con la que compartió más de veinte años de relación, empezó a pesarle, sobre todo porque no había ningún tipo de comunicación entre ellos ni tampoco llegaban a un arreglo económico con los bienes, en común.
Hasta que, después de varias alarmas en la salud de Norberto, quien incluso se mostraba apesadumbrado y triste por la situación en cámara, cuando le hacían una nota periodística, su cuerpo empezó a mostrar signos de que no aguantaba más la angustia que viene transitando.
Y terminó internado, en dos oportunidades, en el Sanatorio de la Trinidad, donde le realizaron una batería de estudios y lo mantuvieron en observación, a fin de recuperar su estabilidad orgánica y anímica, superado por las emociones tras el reencuentro con Fátima con quien, ahora, llegó a un arreglo monetario. E, incluso, se habla de la posibilidad de que, en el futuro, Marcos vuelva a producir a Flórez, como lo hizo por años y años.
"A Norberto le dieron el alta a comienzos de la semana y lo volvieron a internar, horas después. Tuvo un pico de presión. Todo lo que vivió parece que repercutió mucho en su salud. Todo tiene que ver con un estado emocional profundo", contaron en Intrusos en el espectáculo, por América.
CÓMO FUE EL ACUERDO ENTRE NORBERTO Y FÁTIMA
Jacobo Winogrand ofició de mediados para que Norberto y Fátima lleguen a un acuerdo, algo que no se venía logrando por intermedio de abogados. Y el mediático contó cómo se gestó el cara a cara entre la ex pareja, que hacía cuatro años, desde su separación, que no se habían vuelto a ver...
"Fátima me dijo que no quería cámara. Entonces, le propuse que el encuentro con Norberto fuese en mi casa, y aceptó. Se dieron un abrazo y arreglaron todo. Primero, estuvieron una hora hablando a solas en una parte de la casa y, después, intercedí yo. Fátima está muy sola, se necesitan", contó, el mediático. Por lo pronto, arreglaron que Fátima se queda viviendo en un departamento de Palermo mientras Norberto, por su parte, hará usufructo de dos propiedad, en el barrio de Belgrano.
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