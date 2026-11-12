Internaron al exmarido de Fátima Flórez: "Acumuló angustia tras la separación"

CÓMO FUE EL ACUERDO ENTRE NORBERTO Y FÁTIMA

Jacobo Winogrand ofició de mediados para que Norberto y Fátima lleguen a un acuerdo, algo que no se venía logrando por intermedio de abogados. Y el mediático contó cómo se gestó el cara a cara entre la ex pareja, que hacía cuatro años, desde su separación, que no se habían vuelto a ver...

"Fátima me dijo que no quería cámara. Entonces, le propuse que el encuentro con Norberto fuese en mi casa, y aceptó. Se dieron un abrazo y arreglaron todo. Primero, estuvieron una hora hablando a solas en una parte de la casa y, después, intercedí yo. Fátima está muy sola, se necesitan", contó, el mediático. Por lo pronto, arreglaron que Fátima se queda viviendo en un departamento de Palermo mientras Norberto, por su parte, hará usufructo de dos propiedad, en el barrio de Belgrano.