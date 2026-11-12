El conductor cuestionó al extenista por contar que fotografiaba a personas sin techo durante sus viajes. Criticó su manera de describir las imágenes y calificó sus dichos como perversos.
Alejandro Fantino cuestionó duramente a Gastón Gaudio por sus declaraciones sobre las fotografías que tomó de personas en situación de calle durante sus viajes por el mundo. El conductor calificó la práctica como un “safari de pobres” y, en una entrevista con PrimiciasYa para América TV, explicó qué le provocó tanto rechazo: consideró que hubo una mirada perversa y un disfrute en la manera en que el extenista contó la experiencia.
La polémica se originó durante una entrevista que Gaudio mantuvo con el periodista Juan Pablo Varsky, en la que habló de su afición por fotografiar a personas sin techo en distintos países. Al recordar una serie de imágenes que había tomado en Túnez, el campeón de Roland Garros expresó: “En Túnez tengo unas fotos de homeless que te volvés loco”. El fragmento comenzó a circular en las redes sociales y generó repercusiones.
Al escuchar sus declaraciones, Fantino reaccionó en su programa Fantino a las 2 con una frase contundente: “No podés ser tan pelotudo”. El periodista cuestionó que Gaudio hablara con entusiasmo de las imágenes obtenidas durante sus viajes y resumió su crítica con la expresión “safari de pobres”, que luego se convirtió en una de las frases más difundidas de la controversia.
En diálogo con PrimiciasYa, el conductor también hizo referencia a sus cuestionamientos anteriores al extenista por un episodio ocurrido en un centro de esquí en el que Gaudio tenía participación y donde murió un joven. “A veces uno toma este tipo de declaraciones y por ahí yo tengo una referencia e historia de varios capítulos cuando hice referencias a lo que ocurrió en un centro de esquí donde tenía participación, con la muerte de un muchacho”, recordó.
Fantino defendió su decisión de exponer públicamente el tema y sostuvo que señalar este tipo de expresiones forma parte del trabajo periodístico. “Cuando encontrás una declaración así y podés utilizarla para poder marcar lo perverso de una declaración así, cobra sentido nuestro laburo”, manifestó. En ese sentido, insistió en su evaluación sobre los dichos de Gaudio: “Como fue tan brutal, burda la declaración, está bueno referirla. Me pareció perversa la declaración”.
El principal cuestionamiento del conductor estuvo relacionado con la forma en que el extenista describió las fotografías y el entusiasmo que mostró al recordar a las personas retratadas. “No podés poner el adjetivo de ‘están bárbaras’, ‘tremendas’, que podés conseguir en tomar algo llamativo de alguien que vive en la calle, que no tiene un baño para ir, y más en un lugar de extrema pobreza como los que ha recorrido jugando al tenis”, sostuvo. Además, consideró que en el relato había una actitud de disfrute: “Hay un disfrute cuando se ríe”.
La controversia se produce en un momento particular para Gaudio, quien busca llegar a la presidencia de Independiente. El extenista, campeón de Roland Garros en 2004, participa de la disputa por la conducción del club de Avellaneda y tiene entre sus rivales a Luciano Nakis. En plena campaña electoral, sus declaraciones en la entrevista con Varsky trascendieron el ámbito deportivo y quedaron en el centro de una discusión por la manera de retratar y hablar de las personas que viven en situación de calle.
comentar