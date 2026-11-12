Fantino defendió su decisión de exponer públicamente el tema y sostuvo que señalar este tipo de expresiones forma parte del trabajo periodístico. “Cuando encontrás una declaración así y podés utilizarla para poder marcar lo perverso de una declaración así, cobra sentido nuestro laburo”, manifestó. En ese sentido, insistió en su evaluación sobre los dichos de Gaudio: “Como fue tan brutal, burda la declaración, está bueno referirla. Me pareció perversa la declaración”.

El principal cuestionamiento del conductor estuvo relacionado con la forma en que el extenista describió las fotografías y el entusiasmo que mostró al recordar a las personas retratadas. “No podés poner el adjetivo de ‘están bárbaras’, ‘tremendas’, que podés conseguir en tomar algo llamativo de alguien que vive en la calle, que no tiene un baño para ir, y más en un lugar de extrema pobreza como los que ha recorrido jugando al tenis”, sostuvo. Además, consideró que en el relato había una actitud de disfrute: “Hay un disfrute cuando se ríe”.

La controversia se produce en un momento particular para Gaudio, quien busca llegar a la presidencia de Independiente. El extenista, campeón de Roland Garros en 2004, participa de la disputa por la conducción del club de Avellaneda y tiene entre sus rivales a Luciano Nakis. En plena campaña electoral, sus declaraciones en la entrevista con Varsky trascendieron el ámbito deportivo y quedaron en el centro de una discusión por la manera de retratar y hablar de las personas que viven en situación de calle.