El Diego fue intervenido quirúrgicamente con éxito de la lesión en su rodilla derecha. Aprovechando la estadía de Diego, su hija Jana con quien mantiene una excelente relación- se hizo el tiempo para ir a visitarlo y acompañarlo durante el post operatorio. Cabe recordar que el ex jugador no tiene un vínculo con sus otras hijas Dalma y Gianinna, ni con sus ex mujeres, Claudia Villafañe y Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando.

"Cuidando a papi", escribió Jana en la foto donde se la ve junto a Diego aun con la bata de la clínica puesta en su habitación, mirando a cámara y hasta tirando un piquito en la selfie. Mientras Diego Maradona se muestra cada vez más cerca de sus otros hijos.

La joven, que no tiene relación con las hijas mayores del Diez, se acercó a la clínica para hacerle el aguante a su papá, luego de que lo operaran de la rodilla. Jana mostró una selfie, en la que se puede ver a Diego descansando mientras ambos le tiran un "piquito" a la cámara.

Tras la visita, la hija de Diego contó en Twitter cómo se siente su papá y se mostró más unida a él que nunca: "Hoy mi papá estaba como un niño de siete cuando no va al cole porque se siente mal. Acostadito, mirando la tele y comiendo gomitas Mogul, todo apachurradito".